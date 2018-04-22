Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:15 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:47 TSİ )

İl başkanları ittifakı değerlendirdi

CHP ve İYİ Parti arasında devam eden görüşmeler sonuçlandı. Görüşmeler sonucunda ittifak kararı çıktı. İttifakın yankıları ilimizde de duyuldu. Siyasi parti il başkanları konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP ve İYİ Parti arasında devam eden görüşmeler sonuçlandı. 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerine İYİ Parti’nin katılabileceği resmen kesinleşti.İki parti ittifak konusunda uzlaştı. Buna göre; 15 CHP’li vekil İYİ Parti’ye geçecek.  Böylelikle İYİ Parti seçim sürecinde hazine yardımından da faydalanabilecek. Konuyla ilgili siyasi parti il başkanlarının açıklamaları şöyle;

KAMAN:BENİ ÇOK MUTLU ETTİ

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin ittifakı çok isabetli bir karar oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ile bir araya gelmemiz ittifak ortamını yarattı. Fatma hanımın İYİ Parti’ye geçmesi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Seçime girmemem riskimiz böylelikle sıfıra indi. 15 Milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesi ile birlikte YSK’nın bize koyduğu bloke tamamen ortadan kalktı. Artık Türkiye İYİ olacak” dedi.

SARIBAY:SEÇİMLERDEN ÖNCE DÖNECEK

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in seçim ittifakı kapsamında İYİ Parti'ye geçtiğini seçimlerden önce döneceğini söyledi. Sarıbay açıklamasında mecliste İYİ Parti'nin 5 milletvekili olduğunu söylerken, " Bizden geçen 15 vekille sayıları 20'yi bulacak, mecliste grup oluşturacak çoğunluğu yakalayarak seçime girme hakkı kazanacaklar. Bu İYİ Parti ile partimizin seçim ittifakının da resmileşmesinin göstergesidir" diye konuştu.

CEYHAN: HÜLLE TERCİH ETTİLER

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, "Açıkçası böyle bir durum değerlendirmesi yapacak durumda değilim. CHP ile İYİ Parti arasında bir birliktelik gözüküyordu. Kendilerine göre İYİ parti seçime girmesi içi bir hülle tercih etmişler. Milletin takdirine bırakıyorum. Ama önemli olan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi adayı olarak kimi çıkaracağı. Kemal Kılıçdaoğlu’na sesleniyorum. Cumhurbaşkanı adayı olarak çık da kozlarımızı
paylaşalım.CHP İYİ Parti ile 50 türlü film yoluna giriyor. Beraber izliyoruz, milletvekili başvurusundan çok cumhurbaşkanı başvurusu daha çok olacak gibi görünüyor. Hep beraber bu cümbüşü izliyoruz” dedi.

ÜNLÜ:HERKES BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALACAK

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Bizim için sürpriz değil. Beklediğimiz bir senaryo. Türkiye kamuoyu İYİ parti seçmeninden oy alacak diye haber yapanlara inat görüyorsunuz. Herkes kimin tabanına hizmet ettiğini görüyor. Şaşırmadım. İYİ Partinin zaten seçime girmesini istiyordum. Herkes boyunun ölçüsünü alacak, herkes kantara çıkacak” dedi 

Haber: SELİN BECER

Bugün 14:15 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı! mask
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı!
AKP'de Fikri Işık için kritik karar! mask
AKP'de Fikri Işık için kritik karar!
Üç parti erken seçim için ittifak kararı aldı mask
Üç parti erken seçim için ittifak kararı aldı
CHP, Fuarı canlandırdı mask
CHP, Fuarı canlandırdı
"Bu öneriyi genel merkeze sunmuştum" mask
"Bu öneriyi genel merkeze sunmuştum"
YSK'dan seçim açıklaması mask
YSK'dan seçim açıklaması
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı mask
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı! mask
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı!
Nefes borusuna su kaçan adam, öldü! mask
Nefes borusuna su kaçan adam, öldü!
O yol trafiğe kapatılacak! mask
O yol trafiğe kapatılacak!
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm! mask
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm!
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat! mask
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat!

GALERİ

Nar Montessori’de 23 Nisan coşkusu mask
Nar Montessori’de 23 Nisan coşkusu
Toyota Kaya Plaza’da 23 Nisan şenliği mask
Toyota Kaya Plaza’da 23 Nisan şenliği
41 ülkenin çocukları Kocaeli'ye akın etti mask
41 ülkenin çocukları Kocaeli'ye akın etti
ProjeS Mimarlık’a görkemli açılış mask
ProjeS Mimarlık’a görkemli açılış
Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı mask
Asansörde mahsur kalan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü söz verdi: ŞAMPİYON OLACAĞIZ! mask
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü söz verdi: ŞAMPİYON OLACAĞIZ!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL