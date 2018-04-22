İl başkanları ittifakı değerlendirdi

CHP ve İYİ Parti arasında devam eden görüşmeler sonuçlandı. 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerine İYİ Parti’nin katılabileceği resmen kesinleşti.İki parti ittifak konusunda uzlaştı. Buna göre; 15 CHP’li vekil İYİ Parti’ye geçecek. Böylelikle İYİ Parti seçim sürecinde hazine yardımından da faydalanabilecek. Konuyla ilgili siyasi parti il başkanlarının açıklamaları şöyle;

KAMAN:BENİ ÇOK MUTLU ETTİ

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin ittifakı çok isabetli bir karar oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ile bir araya gelmemiz ittifak ortamını yarattı. Fatma hanımın İYİ Parti’ye geçmesi bizleri ziyadesiyle memnun etti. Seçime girmemem riskimiz böylelikle sıfıra indi. 15 Milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesi ile birlikte YSK’nın bize koyduğu bloke tamamen ortadan kalktı. Artık Türkiye İYİ olacak” dedi.

SARIBAY:SEÇİMLERDEN ÖNCE DÖNECEK

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in seçim ittifakı kapsamında İYİ Parti'ye geçtiğini seçimlerden önce döneceğini söyledi. Sarıbay açıklamasında mecliste İYİ Parti'nin 5 milletvekili olduğunu söylerken, " Bizden geçen 15 vekille sayıları 20'yi bulacak, mecliste grup oluşturacak çoğunluğu yakalayarak seçime girme hakkı kazanacaklar. Bu İYİ Parti ile partimizin seçim ittifakının da resmileşmesinin göstergesidir" diye konuştu.

CEYHAN: HÜLLE TERCİH ETTİLER

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, "Açıkçası böyle bir durum değerlendirmesi yapacak durumda değilim. CHP ile İYİ Parti arasında bir birliktelik gözüküyordu. Kendilerine göre İYİ parti seçime girmesi içi bir hülle tercih etmişler. Milletin takdirine bırakıyorum. Ama önemli olan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak kimi adayı olarak kimi çıkaracağı. Kemal Kılıçdaoğlu’na sesleniyorum. Cumhurbaşkanı adayı olarak çık da kozlarımızı

paylaşalım.CHP İYİ Parti ile 50 türlü film yoluna giriyor. Beraber izliyoruz, milletvekili başvurusundan çok cumhurbaşkanı başvurusu daha çok olacak gibi görünüyor. Hep beraber bu cümbüşü izliyoruz” dedi.

ÜNLÜ:HERKES BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALACAK

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Bizim için sürpriz değil. Beklediğimiz bir senaryo. Türkiye kamuoyu İYİ parti seçmeninden oy alacak diye haber yapanlara inat görüyorsunuz. Herkes kimin tabanına hizmet ettiğini görüyor. Şaşırmadım. İYİ Partinin zaten seçime girmesini istiyordum. Herkes boyunun ölçüsünü alacak, herkes kantara çıkacak” dedi

Haber: SELİN BECER