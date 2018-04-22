"Tarihi sorumluluk aldı"

CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İyi Parti'ye geçti. İYİ Parti'nin grup kurmasıyla seçime girmesi sağlanacak. CHP’den İYİ Parti’ye geçecek 15 isim arasında CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet de bulunuyor. Hürriyet konuyla ilgili olarak, “Bu ülke ve demokrasi adına adalet adına kumpasa karşı çıkmak için böyle bir sorumluluk aldık. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Demokrasi için Türkiye için sorumluluk aldık. Hayırlı olsun” dedi. Selin BECER