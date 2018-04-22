CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İyi Parti'ye geçti. İYİ Parti'nin grup kurmasıyla seçime girmesi sağlanacak. CHP’den İYİ Parti’ye geçecek 15 isim arasında CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet de bulunuyor. Hürriyet konuyla ilgili olarak, “Bu ülke ve demokrasi adına adalet adına kumpasa karşı çıkmak için böyle bir sorumluluk aldık. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Demokrasi için Türkiye için sorumluluk aldık. Hayırlı olsun” dedi. Selin BECER
Bugün 14:31 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:48 TSİ )
"Tarihi sorumluluk aldı"
İki parti arasında yapılan ittifak kapsamında CHP'den İYİ Parti'ye geçen Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, "Tarihi sorumluluk aldık" dedi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:31 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz