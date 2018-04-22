CHP, Fuarı canlandırdı

CHP İzmit İlçe Örgütü’nün fuarda organize ettiği etkinlikte Kocaeli fuar alanında çocukları kendi günlerinde gönüllerince eğlendirdi. 23 Nisan’da çocukları fuara getirip onları bu özel günde unutmayan CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’ya CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, il ve İzmit yöneticileri eşlik etti.

MİLLİ ŞUURU AŞILIYORUZ

Çocukları fuarda eğlendiren CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya açıklama yaparak “Mili bayramları hiçbir zaman unutturmayacağımıza söz vermiştik 19 Mayıs, 23 Nisan gibi bayramlarımızda milli değerlerimizi hatırlatmaya çalışıyoruz. Bayramlar da şehrin göbeğinde yürüyüşler başta olmak üzere çocuklarımıza milli şuurumuzu aşılıyoruz. AKP döneminde belediyelerden T.C ibaresinin silinmesi çocukların milli şuurunu yok ettiler. Geçtiğimiz 23 Nisan’da Peter Pan’ı getirdik” dedi.

FUARI ŞENLENDİRDİK

“Türkiye’de en fazla vergiyi vermiş ilde daha tiyatro görmeyen çocuklarımız var” diyen Küçükkaya, “Geçtiğimiz yıl yine iki seans halinde Bin 500 çocuğu tiyatro ile tanışırdık. Bu sefer çocuklarımızı ülkenin gergin ortamında sınavların ertelendiği, eğitim sisteminin sürekli değiştirildiği ortamda ihtiyacı olan şeyin eğlenmek olduğunu düşündük. Bildiğiniz gibi AKP, fuarı öldürmüştü. CHP olarak geldik buraları şenlenirdik. Çocukların anlamlı gününde ben de hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşıyorum” diye konuştu. Selin BECER