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Karacabey Birlikspor-Kocaelispor

Kocaelispor, Bursa deplasmanın Karacabey Birlikspor ile karşılaşıyor.

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3. Lig 3. Grupta mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, Bursa deplasmanında Karacabey Birlikspor ile karşılaşıyor. Karacabey İlçe Spor Güvenlik Kurulu'nun kararı nedeniyle Kocaelispor taraftarı maça alınmadı.

1' Karacey Birlikspor-Kocaelispor karşılaşması başladı

6' Karacabey gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Mustafa kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mustafa'nın sert şutu üstten auta çıktı.

11' Karacabey Birlikspor'un atağında sağ kanattan gelen ortaya hiç bir futbolcu dokunamadı top doğrudan dışarı çıktı

13' Karacabey Birliktespor'un atağında sol kanattan gelen ortaya yine hiç bir futbolcu dokunamadı ve top doğrudan dışarı çıktı

22' Karacabey yine kanatlardan tehlikeli geldi. Sağ kanattan yapılan ortada Kocaelispor'dan Murat Soner Başak'ın ters kafa vuruşu kornere çıktı.

25' Kocaelispor'da Burak Süleyman'ın top ayağına her gelişinde Karacabey taraftarı ıslıklarla protesto ederek tepki gösteriyor.

37' Kocaelispor'da Mehmet Avcı ceza sahası içinde düşürüldü. Kocaelispor'lu futbolcular penaltı beklerken hakem devam kararı verdi.

44' Tribünler karıştı. 41. dakikada Kocaelispor aleyhine yapılan protesto sonrasında Karacabeylisporlu taraftarlar kendi aralarında tartışmaya başladı. Ardından tribünler yönetim istifa sloganları attı. 

46' İkinci yarı başladı. Kocaelispor'da ikinci yarıya Burak Süleyman'ın yerine Gökdeniz Bayraktar ile başladı.

51' Kocaelispor'da Gökdeniz'in vurduğu şutu kaleci kurtardı.

54' Karacey Birlikspor Samet'in attığı golle 1-0 öne geçti. 

69' Karacabey Birlikspor'da Sedat'ın şutunu kaleciye son anda çıkardı

70' Kocaelispor'un atağında Mehmet, Mert'e pas verdi. Mert'in vuruşunda top üstten auta çıktı

90' Karşılaşma sona erdi. Karacabey Birlikspor 1 Kocaelispor 0

Karacabey Birlikspor'un ilk 11'i

13-Mehmet Mert Pala
2-Ömer Faruk Gümüş
3-Samet Önger
6-Sedat Dursun
7-Emre Akdağ
8-Çağrı Gülcü
25-Zafer Özden
35-Samet Göker
47-İlyas Akan
76-Mustafa Sol
77-Emirhan Çolak

Yedekler

29-Okan Karabulut
4-İmam Almas
11-Hüseyin Yemiş
19-Mehmet Alper
22-Ali Serin
26-Uğur Erdoğan
80-Gökhan Aytekin

KOCAELİSPOR'UN ilk 11'i

1-Can Emre Yücel
3-Kadir Öge
4-Murat Soner Başak
5-Kemal Can Aydemir
6-Mert Yavuz
8-Sefa Narin
10-Burak Süleyman
11-Sinan Pektemek
12-Mesut Özdemir
18-Onur Öztonga
19-Mehmet Avcı

Yedekler

35-Yusuf Şenlik
2-Fatih Adıgüzel
7-Gökdeniz Bayrakdar
14-Özgür Sürekçi
17-Burak Özbakır
50-Ali Keten
99-Kerem Yıldırım

Bugün 14:49 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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