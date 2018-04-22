“Arkadaşlar yakıştırıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklaması sonrasında partililer sahaya indi. İlimizde de siyasi partiler hem seçim çalışmalarına başladı hem de milletvekili aday adaylarını yoklamaya koyuldu. Bu süreçte kulislerde birçok isim milletvekili adayının ismi konuşuluyor. AKP İl Gençlik Kolları’nın başarılı ismi Emre Kahraman’ın da milletvekili aday adaylığı için ismi ön planda.

AMACIMIZ GENÇLERE ULAŞMAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın ilimiz de yaptığı mitinglerde gençlerin başarılı organizasyonları büyük beğeni toplamıştı. Kahraman ve teşkilatının Ankara’da ki isimleri oldukça parlak. Milletvekili aday adaylığını düşünüyor musunuz? Sorununu yanıtlayan Genç Başkan Emre Kahraman, “Teşkilatta ki arkadaşlar beni milletvekilliğine yakıştırıyor. Biliyorsunuz milletvekili seçilme yaşı 18’e düşürüldü. Ancak biz şu an SKM’de nasıl çalışırız bunu düşüyoruz. En fazla gence nasıl ulaşırız amacımız bu. Bu seçimde Kocaeli’de yaklaşık 300-400 bine yakın genç oy kullanacak. Onların oyunu alabilmek için gece gündüz çalışmalara başladık” dedi. Selin BECER