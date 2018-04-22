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Bugün 16:28 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:30 TSİ )

Kaman: Demokraside çareler tükenmez

CHP-İYİ Parti ittifakı hakkında Türkiye siyasetinde yeni sayfa açıldığını söyleyen İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Demokratik kanalların işletilmesinin tıkanmasını isteyen düşünceler, unutmamalıdır ki demokrasilerde çare asla tükenmez. Bizim her zaman B planımız vardır” dedi.

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24 Haziran seçimleri öncesi İYİ Parti’nin seçimlere girebilmesi için CHP’den 15 vekil istifa ederek İYİ Parti’ye geçti. Aralarında CHP Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’in de bulunduğu CHP-İYİ Parti’nin sürpriz ittifakı hakkında İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, il binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya İl yönetimi de katıldı. Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti siyaset sahnesinde artık yeni sayfa açıldı diyen Kaman, “Demokratik kanalların işletilmesinin tıkanmasını isteyen düşünceler, unutmamalıdır ki demokrasilerde çare asla tükenmez. Bizim her zaman B planımız vardır” dedi.

GELECEĞİMİZE ENGEL OLAMAYACAKLAR

Açıklamada CHP- İYİ Parti ittifakından memnuniyet duyduklarını dile getiren Kaman, “Bu sabah itibariyle Türk siyasi tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Cumhuriyet ve demokrasi kavramı farklı şeylerdir. Cumhuriyet ile yönetiliyoruz ama ülkede demokrasi var mı soruları kafamızda var. Bu soru işaretlerinin ortasında Türk milletinin geleceği için kurulan tuzakları bozmak, yapılan planları boşa çıkarmak hepimizin ortak görevidir. Partimizi ve genel başkanımız erken seçimlere sokmamak adına kurulan tüm karanlık planlar Türk milleti evlatlarının cesareti ile yıkılacak ve mutlu geleceğimize engel olmayacaktır” diye konuştu.

SİYASETTE YENİ SAYFA AÇILDI

Kaman, “Milletimiz için yola çıktığımız demokrasi mücadelemize destek olmak için partilerinden istifa ederek İYİ Parti’ye katılan CHP milletvekillerimize Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay’a ve Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’e ve tüm CHP’lilere teşekkür ediyorum. Bu yeni sayfanın partilerimize, kentimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti siyaset sahnesinde artık yeni sayfa açıldı. Demokratik kanalların işletilmesinin tıkanmasını isteyen düşünceler, unutmamalıdır ki demokrasilerde çare asla tükenmez. Daha önceden de söyledik. Bizi istedikleri kadar seçime sokmamaya çalışsınlar. Bizim B planımız hazırdır. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

YENİ HAMLELER OLACAK

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün ittifak konusunda “Cümbüş ittifakını izleyeceğiz. CHP ve İYİ Parti tiyatro oynuyor” sözlerine veren Kaman, “Cukka ittifakının bu iddialarını ciddiye almıyoruz” dedi. Seçimden önce CHP’den istifa eden 15 milletvekili tekrar partilerine dönecek mi sorusuna cevap veren Kaman, “Bununla ilgili henüz bir yol haritası yok. İYİ Parti İl başkanı olarak yarın akşam Ankara’da Genel Merkezimiz ile toplanacağız bilgiler aldıkça sizinle paylaşırız “dedi.Selin BECER

Bugün 16:28 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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