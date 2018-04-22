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İYİ Parti Gençliği İskender Kaan Yılmaz’a emanet

İYİ Parti Gençliği İskender Kaan Yılmaz’a emanet

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İYİ Parti İl Gençlik Kolları başkanı olarak atanması gerçekleşmesi planlanan Osman Sinanlıoğlu’nun atanması gerçekleşmemiş partide bu süre zarfında İl Teşkilatında gençlik kolları başkanlığı makamı boş kalmıştı. İYİ Parti’de Gençlik Kolları Başkanlığı’na Salı günü yapılacak açıklamayla İskender Kaan Yılmaz Getirilecek. Selin BECER

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