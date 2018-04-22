İYİ Parti İl Gençlik Kolları başkanı olarak atanması gerçekleşmesi planlanan Osman Sinanlıoğlu’nun atanması gerçekleşmemiş partide bu süre zarfında İl Teşkilatında gençlik kolları başkanlığı makamı boş kalmıştı. İYİ Parti’de Gençlik Kolları Başkanlığı’na Salı günü yapılacak açıklamayla İskender Kaan Yılmaz Getirilecek. Selin BECER
Bugün 16:50 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:53 TSİ )
İYİ Parti Gençliği İskender Kaan Yılmaz’a emanet
İYİ Parti Gençliği İskender Kaan Yılmaz’a emanet
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Bugün 16:50 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz