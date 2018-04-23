Kocaeli'de "23 Nisan" böyle kutlanacak

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98’inci yıl dönümü. Aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Uluslar arası nitelik kazanarak bütün dünya çocuklarını kardeşçe kaynaştıran, daha güzel, savaşsız bir gelecek için atılan en güzel tohumdur. Ulu önder Atatürk’ü rahmetle anarken, tüm çocukların bayramını kutlarız.

BUGÜNKÜ 23 NİSAN PROGRAMI

09.00 Çelenk sunum töreni

YER: İzmit Kültür Tepesi Atatürk Anıtı

10.00 Kutlama programı

YER: İnterteks Uluslar arası Fuar Alanı

11.00 Kocaeli Üniversitesi etkinlikleri

YER: Derince İshakçılar İlk ve Ortaokulu