Kocaeli'de "23 Nisan" böyle kutlanacak

Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98’inci yıl dönümü. Aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Uluslar arası nitelik kazanarak bütün dünya çocuklarını kardeşçe kaynaştıran, daha güzel, savaşsız bir gelecek için atılan en güzel tohumdur. Ulu önder Atatürk’ü rahmetle anarken, tüm çocukların bayramını kutlarız.
BUGÜNKÜ 23 NİSAN PROGRAMI
09.00 Çelenk sunum töreni
YER: İzmit Kültür Tepesi Atatürk Anıtı
10.00 Kutlama programı
YER: İnterteks Uluslar arası Fuar Alanı
11.00 Kocaeli Üniversitesi etkinlikleri
YER: Derince İshakçılar İlk ve Ortaokulu
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz