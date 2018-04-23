Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tüm dünya çocuklarına ağarman etmesinin üzerinden tam 98 yıl geçti. Çocuk bayramı dolayısıyla ilimizde ve ülkemizde çocukların ön planda olduğu birçok program düzenlendi, düzenlemeye devam ediliyor. 23 Nisan’da Cumhurbaşkanı, Başbakan, belediye başkanları ve bürokratlar koltuklarını 1 günlüğüne çocuklara bıkarak çocuklara önem verdiklerini gösterecekler.

BU ÇOCUKLAR DÜNYA ÇOCUKLARI DEĞİL Mİ?

Fakat ailesinin maddi durumu iyi olan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’ında doyasıya eğlenirken çocuk işçiler ise evine para götürebilmek için canları pahasına çöp toplayarak, karton kutuları toplayarak bayramlarını geçiriyorlar. Acaba onları düşünen var mı ? Acaba belediyelerin yaptıkları 23 Nisan etkinliklerine onları davet eden var mı ? Sizin de 23 Nisan Çocuk Bayramı’nız kutlu olsun.