Darıca şampiyon O-LA-CAK!

3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği, Pazar günü evinde, 32. hafta maçında, 24 Erzincan ile 1-1 berabere kaldı. Ankara Demir’in sahasında Muğlaspor’u mağlup etmesiyle, iki takım arasındaki puan farkı 1’e indi. Darıca Gençlerbirliği haftaya ilk 5 mücadelesi veren Yeni Ordu ile deplasmanda karşılaşacak. Ankara Demir ise hiçbir iddiası olmayan Velimeşe’ye konuk olacak.
2. YARI HER ŞEYİ YAPTILAR
Maçta 28. dakikada Erzincan’ın şok golü geldi. Savunma arkasına sarkan Sefa’nın şutu ağları buldu:0-1. Darıca ilk yarıda etkili değildi. İkinci yarıda tüm hatları rakibine yüklenen ekibimizin beraberlik golü 48’de geldi. Ceza sahası içinde elle oynamayı tespit eden hakem Gökçen Öztürk penaltıya hükmetti. Cafercan penaltıdan beraberliği buldu. Sarı Yeşilli ekibin bir topunun direkten döndüğü maç 1-1 sona erdi.
İNANIYORUZ
Kritik Ordu maçı öncesi Sarı Yeşillilerden net mesajlar var. Erzincan maçının ardından Onursal Başkan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve teknik direktör Uğur Balcıoğlu yaptıkları açıklamada özetle “Buraya kadar ligi getirmişiz. Erzincan ile sahamızda berabere kalarak önemli bir fırsatı teptik. Kazansak büyük bir ihtimalle bu iş bitecekti. Olsun, bizler takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Bu takım iki hafta sonra şampiyon olacak” dedi.
MAÇIN KÜNYESİ
STAT: İlçe
HAKEMLER: Gökçen Öztürk (xx), Mehmet Öcal (xx), Ferhat Dalgıç (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xx), Yusuf (xx), Emrullah (xx), Cafercan (xxx), Aziz (x) (Dk. 46 Hakkı x), Bünyamin Cesur (xx) (Dk. 65 Doğancan xx), Mehmet (xx), Hayrullah (xx), Halil (xx), Görkem (xx) (Dk. 75 Oktay x)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bilal (xx) - Erman (xx), Erdi (x) (Dk. 85 Barış), Batuhan (xx)(Dk. 87 Atilla), Mert (xx) (Dk. 72 Emir Can x), Sefa (xx), Ferhat (xx), Gökhan (xx), Ufuk (xx), Hüseyin (xx), Serkan (xx)
GOLLER: Dk. 48 (P) Cafercan (Darıca Gençlerbirliği) - Dk. 21 Erdi (24 Erzincanspor)
SARI KARTLAR: Bünyamin (Darıca Gençlerbirliği) - Ferhat, Erman, Erdi, Ufuk (24 Erzincanspor)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz