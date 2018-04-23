Darıca şampiyon O-LA-CAK!

3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği, Pazar günü evinde, 32. hafta maçında, 24 Erzincan ile 1-1 berabere kaldı. Ankara Demir’in sahasında Muğlaspor’u mağlup etmesiyle, iki takım arasındaki puan farkı 1’e indi. Darıca Gençlerbirliği haftaya ilk 5 mücadelesi veren Yeni Ordu ile deplasmanda karşılaşacak. Ankara Demir ise hiçbir iddiası olmayan Velimeşe’ye konuk olacak.

2. YARI HER ŞEYİ YAPTILAR

Maçta 28. dakikada Erzincan’ın şok golü geldi. Savunma arkasına sarkan Sefa’nın şutu ağları buldu:0-1. Darıca ilk yarıda etkili değildi. İkinci yarıda tüm hatları rakibine yüklenen ekibimizin beraberlik golü 48’de geldi. Ceza sahası içinde elle oynamayı tespit eden hakem Gökçen Öztürk penaltıya hükmetti. Cafercan penaltıdan beraberliği buldu. Sarı Yeşilli ekibin bir topunun direkten döndüğü maç 1-1 sona erdi.

İNANIYORUZ

Kritik Ordu maçı öncesi Sarı Yeşillilerden net mesajlar var. Erzincan maçının ardından Onursal Başkan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve teknik direktör Uğur Balcıoğlu yaptıkları açıklamada özetle “Buraya kadar ligi getirmişiz. Erzincan ile sahamızda berabere kalarak önemli bir fırsatı teptik. Kazansak büyük bir ihtimalle bu iş bitecekti. Olsun, bizler takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Bu takım iki hafta sonra şampiyon olacak” dedi.

MAÇIN KÜNYESİ

STAT: İlçe

HAKEMLER: Gökçen Öztürk (xx), Mehmet Öcal (xx), Ferhat Dalgıç (xx)

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xx), Yusuf (xx), Emrullah (xx), Cafercan (xxx), Aziz (x) (Dk. 46 Hakkı x), Bünyamin Cesur (xx) (Dk. 65 Doğancan xx), Mehmet (xx), Hayrullah (xx), Halil (xx), Görkem (xx) (Dk. 75 Oktay x)

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bilal (xx) - Erman (xx), Erdi (x) (Dk. 85 Barış), Batuhan (xx)(Dk. 87 Atilla), Mert (xx) (Dk. 72 Emir Can x), Sefa (xx), Ferhat (xx), Gökhan (xx), Ufuk (xx), Hüseyin (xx), Serkan (xx)

GOLLER: Dk. 48 (P) Cafercan (Darıca Gençlerbirliği) - Dk. 21 Erdi (24 Erzincanspor)

SARI KARTLAR: Bünyamin (Darıca Gençlerbirliği) - Ferhat, Erman, Erdi, Ufuk (24 Erzincanspor)