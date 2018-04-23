İYİ Parti, Hürriyet’i çiçeklerle karşıladı

24 Haziran erken seçimi öncesinde CHP ve İYİ Parti ittifak yaptı. Aralarında Fatma Kaplan Hürriyet’in de bulunduğu CHP’li 15 milletvekili partisinden istifa edip İYİ Parti’nin seçime girebilmesi için saf değiştirdi. Bu değişikliği “tarihi bir sorumluluk üstlendik” sözleriyle yorumlayan Hürriyet, dün gece Ankara’dan İzmit’e döndü. Fatma Kaplan Hürriyet’i İYİ Parti İzmit İlçe teşkilatı karşıladı. İl Başkanı Serdar Kaman, İzmit İlçe Başkanı Ufuk Turan ve parti teşkilatı Hürriyet’e teşekkür ederek çiçek takdim etti.