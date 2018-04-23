Çiftlik Bank, Kocaeli'de yuva yıktı!

Çiftlik Bank dolandırıcılığı evlilikleri yıkmaya başladı. İstanbul ve Kocaeli’de boşanma davasıaçan kadınlar, eşlerinin paraları Çiftlik Bank’a yatırdıklarını dolandırıcılık olayının ortaya çıkmasından sonra öğrendiklerini ileri sürdü.

15 YILLIK EVLİ AİLE

Kocaeli’de aile mahkemesinde açılan boşanma davasında ise 15 yıllık evli olan Tahire Ö. eşi Naci Ö. için anne ve babasından 150 bin TL borç aldığını söyleyerek dilekçesinde şu iddialarda bulundu; “ Eşim Naci Ö. çiftlik işleri ile uğraşmaktadır. Büyük bir ahır yaptıracağını inek, koyun, kuzu ve tavuklar almak istediğini ancak paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Babamın durumu iyi olduğu için 150 bin TL kadar borç para alabileceğimi söyledim. İleride iki kat daha fazla geri ödeyeceğini söyledi. 8 ay kadar önce babamdan aldığım para ile benim de bankada bulunan ziynet eşya ve paralarımı çekerek hepsini eşime verdim. Eşim Naci Ö. bir gün eve gelerek bana, ‘paralar gitti dolandırıldık, bittik’ diyerek televizyondaki haberleri göstererek paraları bu sanal çiftliğe yatırdığını söyledi. Ben kaptırmışım gibi benimle her gün yok yere tartışma çıkartmaya başladı. Bu tartışmalar yüzünden çocuğumu da alarak anne ve babamın yanına yerleştim. Bazen telefonla bazen gelerek tartışmaya çalışıyor" Kaynak: VATAN