Fener Gölü, mahkeme yolunda

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen ve STK’ların davetli olduğu toplantıda konuşan Körfez Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz, Körfez Tütünçiftlik sahilde 200 bin metrekarelik bir alanda bulunan ve yaklaşık 5 yıldır motor sporları için kullanılan Fener Gölü’nün halka kazandırılması için yapılan çalışmaları sordu.

BAŞKAN BARAN'DAN YANIT

Belediye Başkanı İsmail Baran soruya verdiği yanıtta: "Burası için biz halkın şikayetçi ve mağdur olduğuna dair yazılarımızı yazdık ve geri verilmesi için talepte bulunduk. Son olarak Kocaeli Valiliği de bu yönde yazı yazdı ve Otomobil Sporları Kurumu’ndan kendilerine yer bulmalarını istedi. Bu alan daha önce Maliye Bakanlığı’na verilmiş, onlar da 10 yıllığına Otomobil Sporları için burayı vermişler. 5 yıl doldu, şimdi taleplere olumlu cevap verilmezse konu mahkeme yoluna gidecek. Burada yapılan anlaşma vatandaş lehine iptal edilerek, alan geri alınacak. Şu anda kurum da kendisine yer gösterilmesini istiyor ama vatandaş da bu etkinliklerden ve yeşil alanı kullanamamaktan dolayı şikayetçi" dedi. Fener Gölü, içinde geniş bir yeşil saha ile bir çok canlı türünü barındıran doğal gölü barındırıyor. Belediye burayı geri alarak mesire alanı ve canlı yaşamı için doğal bir ortam alanı haline getirmeyi planlıyor.