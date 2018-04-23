Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:29 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:00 TSİ )

Fener Gölü, mahkeme yolunda

Körfez Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz, Körfez Tütünçiftlik sahilde 200 bin metrekarelik bir alanda bulunan ve yaklaşık 5 yıldır motor sporları için kullanılan Fener Gölü’nün halka kazandırılması için yapılan çalışmaları sordu. Başkan Baran verdiği yanıtta, gerekli yerlere verilen taleplerin olumsuz olması halinden konunun yargıya taşınacağını söyledi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen ve STK’ların davetli olduğu toplantıda konuşan Körfez Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz, Körfez Tütünçiftlik sahilde 200 bin metrekarelik bir alanda bulunan ve yaklaşık 5 yıldır motor sporları için kullanılan Fener Gölü’nün halka kazandırılması için yapılan çalışmaları sordu.

BAŞKAN BARAN'DAN YANIT

Belediye Başkanı İsmail Baran soruya verdiği yanıtta: "Burası için biz halkın şikayetçi ve mağdur olduğuna dair yazılarımızı yazdık ve geri verilmesi için talepte bulunduk. Son olarak Kocaeli Valiliği de bu yönde yazı yazdı ve Otomobil Sporları Kurumu’ndan kendilerine yer bulmalarını istedi. Bu alan daha önce Maliye Bakanlığı’na verilmiş, onlar da 10 yıllığına Otomobil Sporları için burayı vermişler. 5 yıl doldu, şimdi taleplere olumlu cevap verilmezse konu mahkeme yoluna gidecek. Burada yapılan anlaşma vatandaş lehine iptal edilerek, alan geri alınacak. Şu anda kurum da kendisine yer gösterilmesini istiyor ama vatandaş da bu etkinliklerden ve yeşil alanı kullanamamaktan dolayı şikayetçi" dedi. Fener Gölü, içinde geniş bir yeşil saha ile bir çok canlı türünü barındıran doğal gölü barındırıyor. Belediye burayı geri alarak mesire alanı ve canlı yaşamı için doğal bir ortam alanı haline getirmeyi planlıyor.

Bugün 10:29 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Sarıbay: Erdoğan CHP olmasa seçime giremiyordu mask
Sarıbay: Erdoğan CHP olmasa seçime giremiyordu
Ford Otosan'da yeni atama mask
Ford Otosan'da yeni atama
TSK'da bir dönem sona eriyor mask
TSK'da bir dönem sona eriyor
Ceyhan'dan "15 vekil" açıklaması: İnsan hiç Hürriyet'ini kiralar mı? mask
Ceyhan'dan "15 vekil" açıklaması: İnsan hiç Hürriyet'ini kiralar mı?
Aygün: CHP vekillerini pazarlıyor mask
Aygün: CHP vekillerini pazarlıyor
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı mask
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı mask
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı! mask
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı!
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm! mask
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm!
O yol trafiğe kapatılacak! mask
O yol trafiğe kapatılacak!
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat! mask
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat!
AKP'de Fikri Işık için kritik karar! mask
AKP'de Fikri Işık için kritik karar!

GALERİ

İzmit'te evde inek paniği! mask
İzmit'te evde inek paniği!
İzmit’in yeni yüzü 3facepub açıldı mask
İzmit’in yeni yüzü 3facepub açıldı
Yunus Pehlivan, kızını evlendirdi mask
Yunus Pehlivan, kızını evlendirdi
23 Nisan, kentimizde coşkuyla kutlandı mask
23 Nisan, kentimizde coşkuyla kutlandı
CHP ve İYİ Parti'den alternatif 23 Nisan töreni mask
CHP ve İYİ Parti'den alternatif 23 Nisan töreni
Milli Eğitim’den 23 Nisan töreni mask
Milli Eğitim’den 23 Nisan töreni
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL