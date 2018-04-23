CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'in Silifke ilçesindeki Gökbelen Yaylası'nda düzenlenen Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Yörük Türmenlerle beraber olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Muhtarlarla, Yörük Türkmen Derneği yöneticileriyle bir araya geldiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Onlar sordular ben notlarımı aldım. Muhtarlarla ilgili bölümü söyleyeyim. Salı günü grup toplantısını tümüyle muhtarlarımıza ayıracağım. Türkiye'deki bütün muhtarlara sesleniyorum. Size pek çok şey söylendi ama ben hiç kimsenin duymadığı, hiçbir siyasi liderin dile getirmediği muhtarlarla ilgili düşüncelerimi salı günü bütün Türkiye'ye ilan edeceğim. Bütün muhtarlar salı günü beni dikkatle dinlesin. Bakalım el mi yaman bey mi yaman." diye konuştu.
Bugün 10:44 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 12:59 TSİ )
Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara çağrı: Salı gününü bekleyin
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hiçbir siyasi liderin dile getirmediği muhtarlarla ilgili düşüncelerimi salı günü bütün Türkiye'ye ilan edeceğim. Bütün muhtarlar salı günü beni dikkatle dinlesin." dedi.
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Bugün 10:44 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz