Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:03 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 13:10 TSİ )

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Gölcük'te, 12 yaşındaki Onur Akın B. dikkatsizce bisikletiyle karşı şeride geçince otomobil çarptı. Çocuğun havaya fırlayarak yola düşmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza dün öğle saatlerinde, Gölcük Merkez Mahallesi Donanma Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Fırat K. idaresindeki 06 FR 0848 plakalı otomobil bisikletiyle yola giren Onur Akın B.'ye çarptı. Onur Akın B. çarpmanın etkisiyle havaya fırlayarak yola düştü. Yaralanan çocuk 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 11:03 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yürüyüş Yolu'nda korku dolu anlar mask
Yürüyüş Yolu'nda korku dolu anlar
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm! mask
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm!
33 yaşında hayatını kaybetti mask
33 yaşında hayatını kaybetti
İlim Yayma Cemiyeti'nin yöneticisi, ölü bulundu! mask
İlim Yayma Cemiyeti'nin yöneticisi, ölü bulundu!
Aç kalan köpekler 7 koyunu telef etti mask
Aç kalan köpekler 7 koyunu telef etti
O Genel Başkan, Kocaeli’de kaza geçirdi! mask
O Genel Başkan, Kocaeli’de kaza geçirdi!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı mask
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı! mask
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı!
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm! mask
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm!
O yol trafiğe kapatılacak! mask
O yol trafiğe kapatılacak!
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat! mask
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat!
AKP'de Fikri Işık için kritik karar! mask
AKP'de Fikri Işık için kritik karar!

GALERİ

İzmit'te evde inek paniği! mask
İzmit'te evde inek paniği!
İzmit’in yeni yüzü 3facepub açıldı mask
İzmit’in yeni yüzü 3facepub açıldı
Yunus Pehlivan, kızını evlendirdi mask
Yunus Pehlivan, kızını evlendirdi
23 Nisan, kentimizde coşkuyla kutlandı mask
23 Nisan, kentimizde coşkuyla kutlandı
CHP ve İYİ Parti'den alternatif 23 Nisan töreni mask
CHP ve İYİ Parti'den alternatif 23 Nisan töreni
Milli Eğitim’den 23 Nisan töreni mask
Milli Eğitim’den 23 Nisan töreni
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL