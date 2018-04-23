Kaza dün öğle saatlerinde, Gölcük Merkez Mahallesi Donanma Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet Fırat K. idaresindeki 06 FR 0848 plakalı otomobil bisikletiyle yola giren Onur Akın B.'ye çarptı. Onur Akın B. çarpmanın etkisiyle havaya fırlayarak yola düştü. Yaralanan çocuk 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Gölcük'te, 12 yaşındaki Onur Akın B. dikkatsizce bisikletiyle karşı şeride geçince otomobil çarptı. Çocuğun havaya fırlayarak yola düşmesi güvenlik kameralarına yansıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz