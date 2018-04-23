Sakin ol başkan!

Darıca Gençlerbirliği sahasında 24 Erzincan ile 1-1 berabere kalarak kritik bir puan kaybetti. Yeni Ordu maçı öncesi fark 1’e inerken, maçın ardından yaşananlar hoş olmadı. Kulübün 27 yaşındaki başkanı Mücahit Vural, Erzincan tarafına tepkiliydi. Vural’ı sakinleştirmek zor olmadı ve ortaya çıkan görüntü bir kulüp başkanı ile bağdaşmadı. Öte yandan hakeme itiraz eden teknik adam Uğur Balcıoğlu da, 85. dakikada tribüne gönderildi. Balcıoğu PFDK’dan ceza alırsa, Yeni Ordu maçını tribünden izlemek zorunda kalacak.