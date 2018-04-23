Çınaraltı Ordu’ya gidecek

Darıca Gençlerbirliği’nin fanatik taraftar grubu Çınaraltı, Ordu’ya da gidecek. Zorlu maç öncesi hazırlıklar şimdiden başladı. İlk 5 mücadelesi veren ve Darıca maçını kazanmaktan başka çaresi olmayan Ordu karşısında, Darıca’nın da şampiyonluk için mutlak kazanması şart. Darıca’dan da en az 2 otobüs taraftarın Ordu’ya gideceği, talebe göre sayının arttırılacağı belirtildi.