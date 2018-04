Or-Ar’da futbola doyacaksınız!

Güler yüzlü hizmeti ve son derece hijyenik odaları ile dikkat çeken tesiste maçlara çıkılırken, Şampiyonlar Ligi resmi müziği çalınıyor ve sporcular maçlara daha bir özgüvenle çıkıyor.

YILDIZ AİLESİNE TEŞEKKÜR

Kocaelispor’un fanatik taraftarlarından Aziz Emre Gündeşen ve arkadaşları da yıllardır Or-Or Çim Halı Tesisleri’nde hünerlerini ortaya koyuyor. Her Pazartesi akşamı 8-9 maç yapan takımda çok yetenekli futbolcular yer alıyor. Kıran kırana geçen maçlarda kazanan her zaman dostluk oluyor. Or-Ar Çim Halı Tesisleri işletmecilerinden Halil Can Yıldız tüm konukları ile yakından ilgilenirken, sporcular da Yıldız ailesine teşekkür etti.