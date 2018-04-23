3 cinayetten aranan şahıs 10 yıl sonra yakalandı!

Gebze Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren İlkem Lojistik isimli firmada 2008 yılında meydana gelen olayda, Orkun Numar Nair, Metin Toraman ve Turgay Tarim isimli şahsılar, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan kişilerce tabancayla vurularak öldürülmüştü. Olaya karışan şüphelilerden 2’si olayın ardından yakalanarak tutuklanırken 2 kişi ise firari olarak aranıyordu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 10 senedir her yerde aranan şüphelilerden H.O. (49) isimli şüphelinin Çanakkale Geyikli’de olduğunu tespit etti. Şüpheliyi takibe alan ekipler, H.O.’yu Eceabat vapurundan inerken yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramalarında başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan H.O. adliyeye sevk edilirken olayla ilgili 1 şüphelinin ise halen arandığı öğrenildi.