Gebze Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren İlkem Lojistik isimli firmada 2008 yılında meydana gelen olayda, Orkun Numar Nair, Metin Toraman ve Turgay Tarim isimli şahsılar, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan kişilerce tabancayla vurularak öldürülmüştü. Olaya karışan şüphelilerden 2’si olayın ardından yakalanarak tutuklanırken 2 kişi ise firari olarak aranıyordu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 10 senedir her yerde aranan şüphelilerden H.O. (49) isimli şüphelinin Çanakkale Geyikli’de olduğunu tespit etti. Şüpheliyi takibe alan ekipler, H.O.’yu Eceabat vapurundan inerken yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramalarında başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan H.O. adliyeye sevk edilirken olayla ilgili 1 şüphelinin ise halen arandığı öğrenildi.
Bugün 12:07 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 14:16 TSİ )
3 cinayetten aranan şahıs 10 yıl sonra yakalandı!
Gebze'de 2008 yılında 3 kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla 10 yıldır aranan şahıs, Çanakkale’de yakalandı.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:07 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz