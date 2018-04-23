Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:07 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 14:16 TSİ )

3 cinayetten aranan şahıs 10 yıl sonra yakalandı!

Gebze'de 2008 yılında 3 kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla 10 yıldır aranan şahıs, Çanakkale’de yakalandı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gebze Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren İlkem Lojistik isimli firmada 2008 yılında meydana gelen olayda, Orkun Numar Nair, Metin Toraman ve Turgay Tarim isimli şahsılar, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan kişilerce tabancayla vurularak öldürülmüştü. Olaya karışan şüphelilerden 2’si olayın ardından yakalanarak tutuklanırken 2 kişi ise firari olarak aranıyordu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 10 senedir her yerde aranan şüphelilerden H.O. (49) isimli şüphelinin Çanakkale Geyikli’de olduğunu tespit etti. Şüpheliyi takibe alan ekipler, H.O.’yu Eceabat vapurundan inerken yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan üst aramalarında başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan H.O. adliyeye sevk edilirken olayla ilgili 1 şüphelinin ise halen arandığı öğrenildi.

Bugün 12:07 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yürüyüş Yolu'nda korku dolu anlar mask
Yürüyüş Yolu'nda korku dolu anlar
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm! mask
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm!
33 yaşında hayatını kaybetti mask
33 yaşında hayatını kaybetti
İlim Yayma Cemiyeti'nin yöneticisi, ölü bulundu! mask
İlim Yayma Cemiyeti'nin yöneticisi, ölü bulundu!
Aç kalan köpekler 7 koyunu telef etti mask
Aç kalan köpekler 7 koyunu telef etti
O Genel Başkan, Kocaeli’de kaza geçirdi! mask
O Genel Başkan, Kocaeli’de kaza geçirdi!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı mask
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı! mask
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı!
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm! mask
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm!
O yol trafiğe kapatılacak! mask
O yol trafiğe kapatılacak!
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat! mask
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat!
AKP'de Fikri Işık için kritik karar! mask
AKP'de Fikri Işık için kritik karar!

GALERİ

İzmit'te evde inek paniği! mask
İzmit'te evde inek paniği!
İzmit’in yeni yüzü 3facepub açıldı mask
İzmit’in yeni yüzü 3facepub açıldı
Yunus Pehlivan, kızını evlendirdi mask
Yunus Pehlivan, kızını evlendirdi
23 Nisan, kentimizde coşkuyla kutlandı mask
23 Nisan, kentimizde coşkuyla kutlandı
CHP ve İYİ Parti'den alternatif 23 Nisan töreni mask
CHP ve İYİ Parti'den alternatif 23 Nisan töreni
Milli Eğitim’den 23 Nisan töreni mask
Milli Eğitim’den 23 Nisan töreni
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL