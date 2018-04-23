Bir dosttan da öte Jandarma köpeği Vaka

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali’nde Jandarma Köpeği Vaka ilgi odağı oldu. Kocaeli Valiliği Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan bomba arama uzmanı Vaka, yaptığı şovla çocukları kendine hayran bıraktı.

BOMBA ARAMA UZMANI VAKA

Uluslararası Fuar Merkezi’ndeki çocuk şenliğinde stant açan Kocaeli Valiliği Jandarma Komutanlığı çocukları, bomba arama konusunda uzman olan Vaka adlı köpekle buluşturdu. Yaklaşık 10 yıldır bomba arama ve silah bulma konusunda Jandarma Komutanlığı bünyesinde hizmet veren Vaka, sevimliğinin yanı sıra gerçekleştirdiği şovla çocukları kendisine hayran bıraktı. Vaka’nın Kocaeli’nden önce Ağrı ve Kahraman Maraş’ta görev yaptığını belirten eğitmenleri, 8 tane kimyasal silah ve 5 tane de askeri patlayıcı bulma konusunda uzman olduğunu kaydetti.

ŞOVUYLA İLGİ ODAĞI OLDU

Öte yandan Vaka alanda gerçekleştirdiği şovla göz doldurdu. Vaka, eğitmeninin tüm komutlarına büyük bir başarı ile karşılık vererek ne kadar zeki ve atak olduğunu gözler önüne serdi.