Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:18 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:19 TSİ )

Bir dosttan da öte Jandarma köpeği Vaka

Bomba uzmanı Vaka, 23 Nisan etkinliklerinde ilgi odağı oldu

mask
mask
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali’nde Jandarma Köpeği Vaka ilgi odağı oldu. Kocaeli Valiliği Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan bomba arama uzmanı Vaka, yaptığı şovla çocukları kendine hayran bıraktı.

BOMBA ARAMA UZMANI VAKA

Uluslararası Fuar Merkezi’ndeki çocuk şenliğinde stant açan Kocaeli Valiliği Jandarma Komutanlığı çocukları, bomba arama konusunda uzman olan Vaka adlı köpekle buluşturdu. Yaklaşık 10 yıldır bomba arama ve silah bulma konusunda Jandarma Komutanlığı bünyesinde hizmet veren Vaka, sevimliğinin yanı sıra gerçekleştirdiği şovla çocukları kendisine hayran bıraktı. Vaka’nın Kocaeli’nden önce Ağrı ve Kahraman Maraş’ta görev yaptığını belirten eğitmenleri, 8 tane kimyasal silah ve 5 tane de askeri patlayıcı bulma konusunda uzman olduğunu kaydetti.

ŞOVUYLA İLGİ ODAĞI OLDU

Öte yandan Vaka alanda gerçekleştirdiği şovla göz doldurdu. Vaka, eğitmeninin tüm komutlarına büyük bir başarı ile karşılık vererek ne kadar zeki ve atak olduğunu gözler önüne serdi.

Bugün 12:18 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Sarıbay: Erdoğan CHP olmasa seçime giremiyordu mask
Sarıbay: Erdoğan CHP olmasa seçime giremiyordu
Ford Otosan'da yeni atama mask
Ford Otosan'da yeni atama
TSK'da bir dönem sona eriyor mask
TSK'da bir dönem sona eriyor
Ceyhan'dan "15 vekil" açıklaması: İnsan hiç Hürriyet'ini kiralar mı? mask
Ceyhan'dan "15 vekil" açıklaması: İnsan hiç Hürriyet'ini kiralar mı?
Aygün: CHP vekillerini pazarlıyor mask
Aygün: CHP vekillerini pazarlıyor
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı mask
Kocaeli’de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı mask
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı! mask
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı!
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm! mask
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm!
O yol trafiğe kapatılacak! mask
O yol trafiğe kapatılacak!
AKP'de Fikri Işık için kritik karar! mask
AKP'de Fikri Işık için kritik karar!
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat! mask
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat!

GALERİ

İzmit'te evde inek paniği! mask
İzmit'te evde inek paniği!
İzmit’in yeni yüzü 3facepub açıldı mask
İzmit’in yeni yüzü 3facepub açıldı
Yunus Pehlivan, kızını evlendirdi mask
Yunus Pehlivan, kızını evlendirdi
23 Nisan, kentimizde coşkuyla kutlandı mask
23 Nisan, kentimizde coşkuyla kutlandı
CHP ve İYİ Parti'den alternatif 23 Nisan töreni mask
CHP ve İYİ Parti'den alternatif 23 Nisan töreni
Milli Eğitim’den 23 Nisan töreni mask
Milli Eğitim’den 23 Nisan töreni
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL