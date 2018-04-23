Gökhan Özdemir durmuyor!

28 Nisan’da gerçekleşecek olan Türkiye Buz Pateni Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu öncesi adaylardan Gökhan Özdemir çok sıkı bir hazırlık evresi geçiriyor. Buz sporlarına son derece hakim olan Özdemir, sık sık ziyaretlerde bulunuyor ve kulüplere projelerini anlatıyor. Yönetim kurulundan Recep Ali Er de başta olmak üzere ciddi bir heyet ile temaslarını sürdüren Özdemir, kulüplerden de çok olumlu notlar alıyor. Cumartesi günkü federasyon seçiminde Gökhan Özdemir ile Özcan Çiftçi’nin listeleri yarışacak.