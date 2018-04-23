Bizimkiler Adıyaman’ı şampiyon yaptı…

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe Play-Offmaçında Adıyaman 1954 Spor, Ağrı 1970 Spor'u 3-1 yenerek, TFF 3. Lig'e çıktı. İzmitli futbolcular Emrah Tanta ile Uğurcan’ın forma giydiği Adıyaman’ı yine bizden bir isim Telat Özden çalıştırıyor. Uğurcan Bekçi’nin 1 gol 1 de asist ile oynadığı maçta Adıyaman’ın diğer iki golünü Hakan Doğan attı. Karşılaşmanın ardından Adıyaman 1954 teknik heyeti ve futbolcular sahada büyük sevinç yaşadı, başarısını kendilerini destekleyen taraftarıyla kutladı.