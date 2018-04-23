Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe Play-Offmaçında Adıyaman 1954 Spor, Ağrı 1970 Spor'u 3-1 yenerek, TFF 3. Lig'e çıktı. İzmitli futbolcular Emrah Tanta ile Uğurcan’ın forma giydiği Adıyaman’ı yine bizden bir isim Telat Özden çalıştırıyor. Uğurcan Bekçi’nin 1 gol 1 de asist ile oynadığı maçta Adıyaman’ın diğer iki golünü Hakan Doğan attı. Karşılaşmanın ardından Adıyaman 1954 teknik heyeti ve futbolcular sahada büyük sevinç yaşadı, başarısını kendilerini destekleyen taraftarıyla kutladı.
Bugün 12:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:22 TSİ )
Bizimkiler Adıyaman’ı şampiyon yaptı…
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. kademe Play-Offmaçında Adıyaman 1954 Spor, Ağrı 1970 Spor'u 3-1 yenerek, TFF 3. Lig'e çıktı.
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Bugün 12:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz