BBP’de vekillik başvuru ücreti açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından siyasi partiler kolları sıvadı ve seçim çalışmalarına hız verdi. Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) geçtiğimiz günlerde yapılan Nisan ayı olağan Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile ilgili olarak yapılan toplantı sonuçları açıklandı.

DESTİCİ’YE TAM YETKİ VERİLECEK

Toplantının detayları ile ilgili bilgi veren BBP İl Başkanı Serhat Duyar, “Partimizin Milletvekilliği Genel Seçimlerine tek başına veya ittifak yaparak katılması yönündeki hususlar ile partimizin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi / desteklenmesi hususlarında, partimiz adına görüşme yapmak, müzakere etmek ve karar vermek üzere Genel Başkanımız Mustafa Destici’ye tam yetki verilmesine karar verildi” dedi.

VEKİLLİK İÇİN ÜCRETLER BELİRLENDİ

Milletvekili adaylık başvurularının 24 Nisan tarihi itibarı ile başlatılacağını söyleyen Duyar, “Başvuru yapacak erkek adaylardan bin TL, kadın adaylardan 500 TL başvuru ücreti alınmasına, engelliler, Gazi ve Şehit Ailelerine mensup olanlardan ise ücret alınmamasına, oy birliği ile karar verildi. Merkez Karar Yönetim Kurulumuzca 7 Ağustos 2016 tarihindeki Yenikapı Milli Mutabakat ruhunun, 16 Nisan 2017 Tarihinde ki sistem değişikliği ve akabinde TBMM'ye sunulan uyum yasası paketleri ile bunların sonucunda oluşan "Cumhur İttifakı'nın" yanında durma kararlılığına bir kere daha vurgu yapılmıştır” diye konuştu.