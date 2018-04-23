23 Nisan’ı sporla kutladık

3 gün süren fuarın bu yılki teması ‘’Spor ve Çocuk Oyunları’’ oldu. Spor branşlarının çocuk oyunlarına dönüştürüldüğü devasa alanda, ilimizdeki çeşitli kurumların da yer aldığı 26 farklı stant açıldı. Açılan stantlar binlerce ziyaretçi tarafından ilgi gördü.

ÇOCUKLAR İÇİN YOK YOK…

Türkiye’nin sayılı 23 Nisan etkinlikleri arasında gösterilen Kocaeli Uluslararası Çocuk Festivali’nde geleneksel sporlar, geleneksel çocuk oyunları, macera alanları, spor sahnesi etkinlikleri, sporcu performans test merkezi, ilimizdeki çeşitli kurulumların stantları, turnuva sahası, tanıtım ve bilgilendirme stantları ve özel etkinliklerden oluşan 26 ayrı stant, ziyaretçiler tarafından çok beğenildi.

CEP HERKÜLÜ UNUTULMADI…

Türk spor tarihinin efsane isimlerinden, halter sporunun dünyadaki en büyük ismi ‘Cep Herkülü’ lakaplı merhum Naim Süleymanoğlu, 23 Nisan Festivali’nde unutulmadı. Halter Federasyonu tarafından Süleymanoğlu’nun eşyalarından oluşan bir sergileme alanı oluşturuldu. Alanı ziyaret etmeye gelen çocukların halter kaldırma sevgilerini pekiştiren temsili bir halter düzeneği ve pist kuruldu. Festival boyunca katılımcılara Naim Süleymanoğlu baskılı tişörtler hediye edildi.

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI OYNANDI

Çocuk Oyunları ve Spor Konfederasyonu tarafından oluşturulan alanda çocuklar 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı. Animasyon şovlar, palyaço, çocuk şarkıları, Dev Şirinler gösterileri oldu. Burayı çok seven çocuklar gün boyunca seksek, mendil kapmaca, ip atlama, halat çekme, çuval yarışı ve yağ satarım bal satarım oyunlarını oynadı. Eş zamanlı başlayan her oyun sonunda öğrencilere hediyeler verildi.

TÜRK OTAĞI’NDA MANGALA

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından oluşturulan alanda otağ kurgusu da yapılarak ziyaretçilere Türk kültürü hatırlatılıyor. Ziyaretçiler Mas Güreşi, Aşık Oyunu, Mangala Oyunları ile alanda keyifli vakit geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, festivale geleneksel okçuluk, izcilik, masa tenisi, boks, taekwando, bilek güreşi ve sokak basketbolu stantları açarak spor ve çocuk oyunları temasına ortak oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise eğlenceli atletizm, hemsball, eskrim, mini curling, turnuva sahası, hokey, dart, jimnastik stantlarıyla eğlenmeye gelen çocuklara spor alanında önemli destek verdi. Badminton Federasyonu, Kürek Federasyonu ve Decathlon da açtıkları stantlarla festivale destek verdi.

SPORCU PERFORMANS TEST MERKEZİ

İlimizde çeşitli kurum ve kuruluşların açtığı tanıtım stantlarında en çok ziyaret edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün Sporcu Performans test merkezi oldu. Sporcu olmak isteyen çocuklar performans testlerine girerek, kemik, kas ve yağ bilgilerini anında öğreniyor.