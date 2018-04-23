Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:37 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:39 TSİ )

23 Nisan’ı sporla kutladık

23 Nisan Çocuk Festivali’nin bu yılki teması spor ve çocuk oyunları oldu.

mask
mask
mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

3 gün süren fuarın bu yılki teması ‘’Spor ve Çocuk Oyunları’’ oldu. Spor branşlarının çocuk oyunlarına dönüştürüldüğü devasa alanda, ilimizdeki çeşitli kurumların da yer aldığı 26 farklı stant açıldı. Açılan stantlar binlerce ziyaretçi tarafından ilgi gördü.

ÇOCUKLAR İÇİN YOK YOK…

Türkiye’nin sayılı 23 Nisan etkinlikleri arasında gösterilen Kocaeli Uluslararası Çocuk Festivali’nde geleneksel sporlar, geleneksel çocuk oyunları, macera alanları, spor sahnesi etkinlikleri, sporcu performans test merkezi, ilimizdeki çeşitli kurulumların stantları, turnuva sahası, tanıtım ve bilgilendirme stantları ve özel etkinliklerden oluşan 26 ayrı stant, ziyaretçiler tarafından çok beğenildi.

CEP HERKÜLÜ UNUTULMADI…

Türk spor tarihinin efsane isimlerinden, halter sporunun dünyadaki en büyük ismi ‘Cep Herkülü’ lakaplı merhum Naim Süleymanoğlu, 23 Nisan Festivali’nde unutulmadı. Halter Federasyonu tarafından Süleymanoğlu’nun eşyalarından oluşan bir sergileme alanı oluşturuldu. Alanı ziyaret etmeye gelen çocukların halter kaldırma sevgilerini pekiştiren temsili bir halter düzeneği ve pist kuruldu. Festival boyunca katılımcılara Naim Süleymanoğlu baskılı tişörtler hediye edildi.

GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI OYNANDI

Çocuk Oyunları ve Spor Konfederasyonu tarafından oluşturulan alanda çocuklar 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı. Animasyon şovlar, palyaço, çocuk şarkıları, Dev Şirinler gösterileri oldu. Burayı çok seven çocuklar gün boyunca seksek, mendil kapmaca, ip atlama, halat çekme, çuval yarışı ve yağ satarım bal satarım oyunlarını oynadı. Eş zamanlı başlayan her oyun sonunda öğrencilere hediyeler verildi.

TÜRK OTAĞI’NDA MANGALA

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından oluşturulan alanda otağ kurgusu da yapılarak ziyaretçilere Türk kültürü hatırlatılıyor. Ziyaretçiler Mas Güreşi, Aşık Oyunu, Mangala Oyunları ile alanda keyifli vakit geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor,  festivale geleneksel okçuluk, izcilik, masa tenisi, boks, taekwando, bilek güreşi ve sokak basketbolu stantları açarak spor ve çocuk oyunları temasına ortak oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise eğlenceli atletizm, hemsball, eskrim, mini curling, turnuva sahası, hokey, dart, jimnastik stantlarıyla eğlenmeye gelen çocuklara spor alanında önemli destek verdi. Badminton Federasyonu, Kürek Federasyonu ve Decathlon da açtıkları stantlarla festivale destek verdi.

SPORCU PERFORMANS TEST MERKEZİ

İlimizde çeşitli kurum ve kuruluşların açtığı tanıtım stantlarında en çok ziyaret edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün Sporcu Performans test merkezi oldu. Sporcu olmak isteyen çocuklar performans testlerine girerek, kemik, kas ve yağ bilgilerini anında öğreniyor.

Bugün 12:37 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Gebze'de şampiyonluk coşkusu caddelere taştı! mask
Gebze'de şampiyonluk coşkusu caddelere taştı!
İsmetpaşa’da son maç... mask
İsmetpaşa’da son maç...
Formayı gençlere verin artık! mask
Formayı gençlere verin artık!
Karacabey Birlikspor-Kocaelispor mask
Karacabey Birlikspor-Kocaelispor
Sakin ol başkan! mask
Sakin ol başkan!
Şener Dal: Bayıldım, bayıldım! mask
Şener Dal: Bayıldım, bayıldım!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı mask
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı! mask
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı!
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm! mask
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm!
O yol trafiğe kapatılacak! mask
O yol trafiğe kapatılacak!
AKP'de Fikri Işık için kritik karar! mask
AKP'de Fikri Işık için kritik karar!
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat! mask
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat!

GALERİ

İzmit'te evde inek paniği! mask
İzmit'te evde inek paniği!
İzmit’in yeni yüzü 3facepub açıldı mask
İzmit’in yeni yüzü 3facepub açıldı
Yunus Pehlivan, kızını evlendirdi mask
Yunus Pehlivan, kızını evlendirdi
23 Nisan, kentimizde coşkuyla kutlandı mask
23 Nisan, kentimizde coşkuyla kutlandı
CHP ve İYİ Parti'den alternatif 23 Nisan töreni mask
CHP ve İYİ Parti'den alternatif 23 Nisan töreni
Milli Eğitim’den 23 Nisan töreni mask
Milli Eğitim’den 23 Nisan töreni
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL