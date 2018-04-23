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ÇDF Aşık Şenlik’te son 8 belli oldu…

ÇDF Aşık Şenlik Futbol Turnuvası’nın Gebze ve İstanbul gruplarında çeyrek finalistler belirlendi.

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Çıldır Dernekler Federasyonu Aşık Şenlik Futbol Turnuvası’nda gerek Gebze gerekse İstanbul Grupları’nda maçları tamamlandı. Gebze Grubu’nda ilk dört sırayı Akkiraz, Gölbelen, Öncül ve Taşdeğirmen; İstanbul Grubu’nda ise Yukarı Canbaz, Aşağı Canbaz, Yıldırımtepe ve Aşık Şenlik takımları elde etti ve çeyrek finale adını yazdırdı.

LİDERLİK MÜCADELESİNDE AKKİRAZ GÜLDÜ

Gebze Grubu’nda çeyrek finale kalmayı garantileyen, ilk iki sırayı aynı puan ve averajla paylaşan Akkiraz ile Gölbelen’in son haftaya denk gelen randevusunda, Akkiraz güldü. Rakibini 5-0 ile geçen Akkiraz, çeyrek finale adını grup lideri olarak yazdırdı. Rakibi Gölbelen ise grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek Final Maçları 29 Nisan’da Çayırova’da oynanacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ:

Akkiraz - Aşık Şenlik

Yukarıcanbaz - Taşdeğirmen

Gölbelen - Yıldırımtepe

Aşağıcanbaz - Öncül

TOPLU SONUÇLAR

Gölbelen Köyü – Akkiraz Köyü      : 0 - 5

Saymalı Köyü – Gölebakan Köyü   : 0 - 3

Taşdeğirmen Köyü – Öncül Köyü   : 1 - 1

Bugün 12:46 TSİ - Spor

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