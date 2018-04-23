Yürüyüş Yolu’nda vatandaşlar sek sek oynadı

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümü birinci öğrencileri Sude Emek, Ömer Çayır, Beste Bahadır, Dilan Sayıner ve Gökçe Tüney 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel sosyal deney yaptı. Öğrenciler izole bant ile yürüyüş yolu üzerine sek sek çizdi. Sek sekin başlangıç noktasına “İçinde ki çocuk için” notu düştü. Yürüyüş yolundan geçen vatandaşların sek sek oynayıp oynamayacaklarını gözlememeye başladı.

HER YAŞTAN VATANDAŞ İÇİN YAPILDI

Bu deneyi 23 Nisan Ulusal egemenlik ve çocuk bayramına özel olarak seçtiklerini söyleyen KOÜ öğrencisi Ömer Çakır, “ İnsanların içinde ki çocuğu çıkartmalarını görmek istedik. Ne tepki veriyorlar bunu merak ettik. Genelde yaşlı insanlar sek seke bakıp geçiyorlar. Bunu sadece çocuklar içinde yapmadık. Her yaştan vatandaş için yaptık. Bize ayak uydursunlar istedik” diye konuştu. Öğrenciler sabah saatlerinde itibaren 50’den fazla insanın sek sek oyununu oyladığını söyledi.