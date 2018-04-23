Körfez Belediyesi Spor Koordinatörü Metin Özkan, Milli Hakem Mustafa Çulcu ve ilçedeki işadamları ve esnafın buluştuğu maç öncesinde düzenlenen törenle, başarılı gençlere kupa ve madalyaları verildi. Yarımca’da Alparslan Türkeş Stadı’nda düzenlenen törende, TÜGVA İl Temsilcisi Muhammet Hanifi Akbulut ve Körfez Temsilcisi Muhammet Can Önal ile yönetim de hazır bulundu. 3 hafta önce başlayan turnuvaya ilçedeki 12 okuldan takımlar katıldı ve Yarımca Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Yarımca ile diğer ilçelerin de birincileri karşılaşacak ve il birinciliği için mücadele edecek.
Bugün 13:12 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:13 TSİ )
TÜGVA şampiyonları alkışlandı
TÜGVA tarafından il genelinde düzenlenen ve her ilçede ilk aşamada gerçekleşen okullar arası futbol turnuvasında şampiyon olan Yarımca Anadolu Lisesi, alkışlandı.
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Bugün 13:12 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz