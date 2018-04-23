Kızlar, bu kupa size çok yakıştı

21 Nisan’da oynanan günün ilk maçında 7 Eylül Gençlik, Aksaray Hasandağı’nı 3-2 mağlup etti ve finale çıktı. Günün 2. maçında Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, rakibi Dicle Aslan Spor karşısında 5-1 galip gelerek finale kaldı.
ÇOK RAHAT ŞAMPİYON OLDULAR
Pazar günkü 3’ncülük maçında Aksaray Hasandağı ile Dicle Aslan Spor karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 berabere biten karşılaşmada, penaltılarda rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Aksaray Hasandağı Spor, Kadınlar 3. Ligi üçüncüsü oldu. Finalde ise Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, rakibi 7 Eylül Gençlik Spor'a 6-1 üstünlük sağladı ve Kadınlar 3. Ligi'nde çok rahat bir şekilde şampiyon olup 2.Lig’e yükseldi. Harbişspor da 2.Lig’de yer alıyor ama kulüpte belirsizlikler var.
KADINLAR 3. LİG SIRALAMA:
- Kocaeli Bayan FK
- 7 Eylül Gençlikspor
- Aksaray Hasandağı
- Dicle Aslan Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz