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Bugün 13:21 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:23 TSİ )

Kızlar, bu kupa size çok yakıştı

Kadınlar 3. Ligi Play-Off final grubu maçları 21-22 Nisan tarihlerinde Ankara Gölbaşı Sentetik Sahası'nda oynandı ve temsilcimiz Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, 2 maçını da farklı kazanarak, şampiyon oldu.

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21 Nisan’da oynanan günün ilk maçında 7 Eylül Gençlik, Aksaray Hasandağı’nı 3-2 mağlup etti ve finale çıktı. Günün 2. maçında Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, rakibi Dicle Aslan Spor karşısında 5-1 galip gelerek finale kaldı.

ÇOK RAHAT ŞAMPİYON OLDULAR

Pazar günkü 3’ncülük maçında Aksaray Hasandağı ile Dicle Aslan Spor karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 berabere biten karşılaşmada, penaltılarda rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Aksaray Hasandağı Spor, Kadınlar 3. Ligi üçüncüsü oldu. Finalde ise Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, rakibi 7 Eylül Gençlik Spor'a 6-1 üstünlük sağladı ve Kadınlar 3. Ligi'nde çok rahat bir şekilde şampiyon olup 2.Lig’e yükseldi. Harbişspor da 2.Lig’de yer alıyor ama kulüpte belirsizlikler var.

KADINLAR 3. LİG SIRALAMA:

  1. Kocaeli Bayan FK
  2. 7 Eylül Gençlikspor
  3. Aksaray Hasandağı
  4. Dicle Aslan Spor

Bugün 13:21 TSİ - Spor

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