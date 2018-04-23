Ceyhan'dan "15 vekil" açıklaması: İnsan hiç Hürriyet'ini kiralar mı?

AKP Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, düzenlediği basın toplantısı ile hem Seçim Koordinasyon Merkezini açıkladı hem de yaklaşan seçimler ile ilgili düşüncelerini ve CHP-İYİ Parti ittifikanı değerlendirdi. 15 CHP’li vekilin İYİ Parti’ye geçmesini sert dille eleştiren Şemsettin Ceyhan Fatma Kaplan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu çok sert eleştirirken, “Bu vekillerden biri de Kocaeli vekili. Yüzünü öne eğmiş. Nasıl böyle bir şey oldu diye kabullenememektedir. Ey Kılıçdaroğlu insan Hürriyetini kiralar mı? Kiralık vekil vasfını üstlerinden atamayacaklardır” dedi

İLÇELERİN EĞİTİMLERİNİ TAMAMLANDI

Basın açıklamasında tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak söze başlayan AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Kocaeli teşkilatları ciddi bir eğitim inşa etti. Eğitim çalışmalarını 6 oturum yapmayı düşünüyorduk ancak erken seçim kararı alındı. Kurumsal bir parti olduğumuz için düzenimizi bozmayacağız sadece 5 Mayıs’ta yapacağımız grubu hafta sonuna ekleyeceğiz ve12 ilçenin eğitimlerini tamamladık. Eğitimlere 2 bin 614 kişi katıldı. Eğitimlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

TÜM ADAYLARLA AYNI MESAFEDE OLACAĞIZ

Ceyhan, “Seçime en hazır partiyiz ve en gayretli teşkilatlara sahibiz. Başarının efendisi olmanız için çalışmanın kölesi olmak lazım. Başarılı olmak için gereken tüm fedakarlıklarını yapıyoruz. 24 Haziran’a en ufak bir boşluk vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. YSK’nin yol haritası belli oldu. YSK tarafından istifa sürecinin son günü Perşembe saat 17.00 oldu. Milletvekilleri aday adaylarımızın başvurularını oluşturacak komisyonumuzu tayin ettik. Aday adaylarımızın sürecini yönetecek, başvuru evraklarında rehberlik yapacaklar. Bütün aday adaylarımız ile aynı yakınlık ile yaklaşarak rehberlik yapacaklar” diye konuştu.

BURASI CHP DEĞİL

Ben de sizin gibi bilmiyorum. Büroksadiden her partiya illaki başvurular olacaktır. Biz AK Parti olarak, tüm aday adaylarımızın genel merkezimizin başvuruların alacağız. Kademe başkanı olan arkadaşlarımızın istifaları ile ilgil süreçte genel merkez daha bizlere bir yol haritası koymadı. Genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın aldığı kararlar neyse Kocaeli teşkilatı buna uyacaktır. Ortaya bir yol haritası çıkmadan teşkilat bir şey diyemeyiz. Sonuçta burası CHP değil. Bizim için genel merkezimin söyleyeceğiz neyse o olur” ifadelerini kullandı.

İNSAN “HÜRRİYET”İNİ KİRALAR MI?

Aralarında Fatma Kaplan Hürriyet’in de bulunduğu CHP’den 15 Milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesini değerlendiren Ceyhan, “Dün fotoğrafı hep birlikte gördük. 15 CHP milletvekili ipe dizilmişler. Türk siyasetin geçmişine kara leke olarak belirtilen ana şahitlik ettik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün parti olduğun iddia edilen CHP de Gazi gitmiş, Mustafa gitmiş, Atatürk zaten hiç kalmamış. Bir Kemal kalmış o da Kemal Kılıçdaroğlu olmuş. Milletvekillerini aynı bir berdel usulüyle vermesi Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçti. CHP’li seçmenlerin buna tepkiyi sandıkta verecektir. Fotoğrafta mutlu yüz görmüyorum. Vekillerden biri de Kocaeli milletvekili. Yüzünü öne eğmiş. Bu mahçubiyet ve kabullenememenin göstergesi. Eyy Kılıçdaroğlu, insan Hürriyet’ini kiralar mı? 15 Milletvekili isteyerek yapmamıştır ama kiralanır gibi bunu yapması siyasi lekedir. Kiralık milletvekilleri vasfını ölene kadar üzerlerinden atamayacaklardır.Güneş modelinin post modern halini sergilen CHP’ye ne denir ben de bilmiyorum” dedi.

CHP EV GİBİ VEKİL KİRALADI

İYİ Parti’nin Fatma Kaplan Hürriyet’i Ankara dönüşünde karşılamasını yoldan geçerken gördüğünü söyleyen Ceyhan, “Bir araba gördüm plakası CHP karşılayan İP’ler. Bu kadar çirkin fotoğraflarla CHP ve diğer partilerin bir yere varması mümkün değildir. Cesaretin varsa Eyy Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanılığı’na aday oldu. CHP seçmeni bunu hak etmiyor. Araba, ev kirlanıyordu şimdi de CHP artık vekil de kiralıyor. Cümbüşü ittifakının adı artık abiduk, gubidik ittifaktır” açıklamalarında bulundu.

İŞTE AKP’DE BAŞVURU KOMİSYONUNDAKİ İSİMLER

Ahmet Berberoğlu, Gülcan Kocabıyık, Yakup Karaaslan, Zehra Bozkurt, Arif Aküzüm, Samet Coşkun, Recep Çalık, Şükran Özdemir, Ayhan Naci Yılmaz, Ayşe Çolak