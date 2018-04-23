CHP heyeti ile İYİ Parti heyeti arasında yapılan görüşmenin ardından CHP’den 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesi ile 20 milletvekili sayısına ulaşan İYİ Parti, Mecliste grup kurabilecek sayıya ulaştı. Meclisin 5. partisi olarak İYİ Parti için Genel Kurul sıralarında yerleri hazırlandı. İlk sıraya alınan İYİ Parti salondaki kavasların müdahalesi ile ikinci sıraya alınırken, ilk sırada yine MHP yer aldı.
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İYİ Parti’nin meclisteki yerleri hazırlandı
CHP’nin 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesinin ardından İYİ Parti için Meclisin 5. partisi olarak Genel Kurul sıralarında yerleri hazırlandı.
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Yorumlar
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Ayhan - bu iyi parti birilerinin piyonu .olduğu gerçek.çünki gazeteler boy boy öne cıkardıklarına göre var bir çakallık
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