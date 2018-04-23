23 Nisan'ın belediye başkanından talimat!

Yuvacık Serdar İlkokulu Müdürü Tuncay Altun, Sınıf Öğretmeni Zeynep Aysu, öğrenciler Damla Su Kılıç ile Emre Beybiroğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ı makamında ziyaret etti. Başkan Ayaz kısa bir sohbetin ardından koltuğunu Yuvacık Serdar İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Emre Beybiroğlu’na bıraktı. Temsili başkan ilk olarak Destek Hizmetler Birim Müdürü’nü arayarak okuldaki öğrencilerin isteklerini dile getirerek talimatta bulundu. Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu günde kendilerine yapılan bu ziyaretten memnun kaldığını dile getiren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.