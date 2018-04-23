Yuvacık Serdar İlkokulu Müdürü Tuncay Altun, Sınıf Öğretmeni Zeynep Aysu, öğrenciler Damla Su Kılıç ile Emre Beybiroğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ı makamında ziyaret etti. Başkan Ayaz kısa bir sohbetin ardından koltuğunu Yuvacık Serdar İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Emre Beybiroğlu’na bıraktı. Temsili başkan ilk olarak Destek Hizmetler Birim Müdürü’nü arayarak okuldaki öğrencilerin isteklerini dile getirerek talimatta bulundu. Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu günde kendilerine yapılan bu ziyaretten memnun kaldığını dile getiren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
Bugün 14:14 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:24 TSİ )
23 Nisan'ın belediye başkanından talimat!
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz koltuğunu Yuvacık Serdar İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Emre Beybiroğlu'na teslim etti.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 14:14 TSİ - Gündem
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz