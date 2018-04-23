Formayı gençlere verin artık!

Samet - Lig bitti hadi siz takılın demektir bu.Yani ligde matematiksel olarak düşmemeyi garantileyene kadar size güvenmiyoruz siz yeterli değilsiniz demektir.Yeni sezondada oynamayacaksınız şimdiden bilin demektir.Çünkü hedefsiz sezonda lig bitmiş hala oynamıyor bu çocuklar yeni sezonda şampiyonluk hedefi varken mi oynayacak.Güldürmesinler bu sezonu yediler boşa geçti ne yukarılara çıktık ne gençleri kazandık