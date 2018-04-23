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Bugün 14:23 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:25 TSİ )

Formayı gençlere verin artık!

1-0 kaybedilen Karacabey Birlikspor maçının ardından, alt sıralardaki takımların da puan kaybetmesiyle birlikte, Kocaelispor, ligin bitimine 2 hafta kala resmi olarak ligde kalmayı garantiledi.

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Karacabey Birlikspor maçında 11’de sahaya çıkan 2000’li Onur Öztonga ile ikinci 45 dakikada şans bulan 2001’li Gökdeniz ve yarım saat süre bulan 1999’lu Kerem Yıldırım’ın performansı beğenildi.

VEDA VE ADLİYE MAÇLARI…

Yeşil Siyahlı gençlerin alacağı her dakikanın önemli olduğu bilinirken, ligde hiçbir iddiası kalmayan Kocaelispor’da, teknik direktör Galip Gündoğdu’nun, kalan 2 haftada gençlere şans vereceği öngörülüyor. Kocaelispor 29 Nisan’da İsmetpaşa’ya resmen veda edecek. Rakip Büyükçekmece Tepecik olacak. Önemli bir kesim, anlamlı veda maçı ve son haftadaki Adliyespor deplasmanında genç futbolcuların süre alması gerektiği yönünde hem fikir.

Bugün 14:23 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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Yorumlar

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Samet - Lig bitti hadi siz takılın demektir bu.Yani ligde matematiksel olarak düşmemeyi garantileyene kadar size güvenmiyoruz siz yeterli değilsiniz demektir.Yeni sezondada oynamayacaksınız şimdiden bilin demektir.Çünkü hedefsiz sezonda lig bitmiş hala oynamıyor bu çocuklar yeni sezonda şampiyonluk hedefi varken mi oynayacak.Güldürmesinler bu sezonu yediler boşa geçti ne yukarılara çıktık ne gençleri kazandık

Yanıtla . 0Beğen 23 Nisan 17:18

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