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İsmetpaşa’da son maç...

Kocaelispor, 1972 yılında inşa edilen İsmetpaşa Stadı’na, bu pazar günü itibari ile –Resmen- veda edecek.

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Daha önce 3 kez yıkımı durdurulan stat bu kez kesin olarak yıkılacak ve Yeni Kocaeli Stadı, yeni sezon itibariyle, taraftarlara kapılarını açacak. Kocaelispor Kulübü yönetimi bir süredir İsmetpaşa Stadı’na en görkemli vedayı yapmak için çalışıyor. Bu konuya önem veren Yeşil Siyahlı yönetimin isteği, son maçta stadın dolması ve vedanın Kocaelispor’a yakışır şekilde olması. Kentteki coşkunun çok düşük seviyede olması düşündürürken, bu statta birçok tarihi başarıya tanıklık etmiş Kocaelisporluların veda maçına geleceği ve tribünlerin dolacağına inanılıyor.

Bugün 14:26 TSİ - Gündem

Muhabir Erdem Övüç

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