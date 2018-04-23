Derbent muradına erdi…

Gebzespor, Altınova Belediyespor’u uzatmalarda attığı golle 1-0 mağlup etti ve 3. Lig’e çıktı. Bu sonuç Derbent’in de işine geldi. Süper Play-Off Grubu lideri olan Derbent tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e adını yazdırdı.