Gebzespor, Altınova Belediyespor’u uzatmalarda attığı golle 1-0 mağlup etti ve 3. Lig’e çıktı. Bu sonuç Derbent’in de işine geldi. Süper Play-Off Grubu lideri olan Derbent tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’e adını yazdırdı.
Bugün 14:51 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:53 TSİ )
Derbent muradına erdi…
Gebzespor, Altınova Belediyespor’u uzatmalarda attığı golle 1-0 mağlup etti ve 3. Lig’e çıktı.
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Bugün 14:51 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz