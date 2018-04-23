Şener Dal: Bayıldım, bayıldım!

Antalya’daki Türkiye U-12 Futbol Şampiyonası’nda yer alan ve herkesin gönüllerinde taht kuran Kocaeli U-12 Karması, Sivas, Malatya ve Avrupa Karması takımlarını mağlup ederken, Zonguldak ile berabere kaldı. Kocaelispor’un eski teknik direktörlerinden Şener Dal da, İzmitli çocuklarımızı Antalya’da yakından takip etti. Maç öncesi çocuklarla bir araya gelen ve fotoğraf çektiren Şener Dal, maçın ardından “Bayıldım, bayıldım” diyerek beğenisini dile getirdi. Birçok takımın dikkatini çeken İzmitli futbolcular, hem futbolu hem de disiplini ile takdir topladı.