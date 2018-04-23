Antalya’daki Türkiye U-12 Futbol Şampiyonası’nda yer alan ve herkesin gönüllerinde taht kuran Kocaeli U-12 Karması, Sivas, Malatya ve Avrupa Karması takımlarını mağlup ederken, Zonguldak ile berabere kaldı. Kocaelispor’un eski teknik direktörlerinden Şener Dal da, İzmitli çocuklarımızı Antalya’da yakından takip etti. Maç öncesi çocuklarla bir araya gelen ve fotoğraf çektiren Şener Dal, maçın ardından “Bayıldım, bayıldım” diyerek beğenisini dile getirdi. Birçok takımın dikkatini çeken İzmitli futbolcular, hem futbolu hem de disiplini ile takdir topladı.
Bugün 14:53 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:54 TSİ )
Şener Dal: Bayıldım, bayıldım!
Kocaelispor’un duayen teknik adamlarından, gazetemiz eski yazarı Şener Dal’dan, Kocaeli U-12 karmasına övgü dolu sözler geldi.
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Bugün 14:53 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz