Türkiye’de sadece iki partinin il binaları karşı karşıya bulunduğu Kocaeli'de, İYİ Parti Kocaeli İl Binası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, tam karşısında yer alan AKP İl Binası’nı görecek şekilde, kendi binasına dev bir Atatürk posteri astı. AKP il binasında ise sadece parti bayrakları asılıydı. İYİ Parti’nin bu davranışı sonrası İzmit’te yaşayan vatandaşlar aynı davranışı AKP’den de beklediklerini dile getirdi. İYİ Parti’nin dev Atatürk posterini seçim süresince parti binasında asılı tutması bekleniyor.
Bugün 14:57 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:04 TSİ )
İYİ Parti, AKP’ye karşı Atatürk posteri astı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İl Binaları karşı karşıya olan iki partiden İYİ Parti, AKP İl binasının karşısına dev Atatürk posteri astı
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Bugün 14:57 TSİ - Gündem
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz