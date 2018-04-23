TBMM’nin açılışının 98. yıl dönümü dolayısıyla toplanan Mecliste CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in yaptığı konuşma üzerine söz alan Başbakan Yıldırım, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yıl dönümünde Meclisin mehabetine yaraşır bir toplantıyı gönlümüz arzu ederdi. Ancak, burada ana muhalefet partisinin hatibi, şahsımı hedef alarak darbe gecesi benim tanklar eşliğinde evimden çıkarıldığımı ve emniyetli bir yere götürüldüğümü ifade etmiştir. O gece, tanklar senin Genel Başkanına yol verirken bu ülkenin Başbakanı uçaklara alçakları vurun demiştir, bu mücadeleyi yapmıştır” ifadelerini kullandı.
Bugün 15:17 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 17:14 TSİ )
Başbakan Yıldırım, hiç bu kadar sinirlenmemişti!
Meclisin açılışının 98. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İsmail Kahraman'ın başkanlığında özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulunda, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in "Binali Yıldırım 15 Temmuz gecesini Ilgaz Tüneli’nde geçirdi" şeklindeki sözlerine Başbakan Binali Yıldırım çok sert cevap verdi.
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Bugün 15:17 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz