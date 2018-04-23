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MHP, Yürüyüş Yolu'nda balon dağıttı

MHP) İzmit İlçe Teşkilatı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Yürüyüş Yolu üzerinde balon dağıtım etkinliğinde bulundu.

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Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İzmit İlçe Teşkilatı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Yürüyüş Yolu üzerinde etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’de yer alırken, partililer ve çocukları da etkinlikte yer aldı. Partililer ve çocukları öncelikle MHP İzmit İlçe Teşkilatı binasında buluştu. İlçe binasında MHP İl eski Başkanı Ruhi Çavdar’ın yeğeni Yenidoğan Mahalle Başkanı Mehmet Çavdar’ın oğlu Emirhan Çavdar, İl Başkanı Aydın Ünlü’ye yaptığı çalışmalardan ötürü teşekkür ettiğini belirten bir belge verdi. Burada toplanan partililer ve çocukları ardından Yürüyüş Yolu üzerinde açılan stantta bir arada durarak İl Başkanı Aydın Ünlü ve İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz’ün konuşmalarını dinledi. Ardından partililer Yürüyüş Yolu üzerinden geçen çocuklara balon dağıttı.

ÇOCUKLAR TOPLUMUN GELECEĞİDİR

Etkinlikte konuşan MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, “Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açtığı bugünü tüm dünya çocuklarına bayram olarak hediye etmesi geleceğimizin güvencesi olan çocuklara verdiği değeri ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Çocuklar bir toplumun geleceğidir. Bizlere düşen görev geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızı milli ve manevi değerleri aşılayarak topluma faydalı birer birey olmasını sağlamaktır. Türkiye büyük millet meclisinin kuruluşunun 98. Yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü kurtuluş savaşının tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor tüm çocuklarımızın 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramını kutluyorum” sözlerini kullandı.

TARİHİ İHTAR BELGESİ OLMUŞTUR

Yalçınöz’ün ardından konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “TBMM, Türk milletinin alın teri, göz nuru cepheden cepheye verdiği kurtuluş mücadelesinin ilelebet yaşayacak iradesinin mümtaz bir tecelligahıdır. Gazi meclis artık daha güçlü, gerçek işlev ve tarihi mirasına daha da sahip bir mevkiye erişmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması, aziz milletimizin varlığına ve bekasına yönelmiş dayatmalar karşısında neleri göze alıp, neleri başarabileceğinin de imrenilecek bir numunesini teşkil etmiştir. Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış destanı ve şartları, gerekse sonradan yaşanan siyasi, sosyal gelişmelerin tamamı; milletimizi küçümseyen, onuruna ve mukaddesatına el ve dil uzatmaya yeltenen, gücünü sınamaya kalkışan odakları nasıl bir akıbetin beklediğini anlamaları açısından da tarihi ihtar belgesi olmuştur” şeklinde konuştu.

CANLARINI SEVE SEVE VEREN ŞEHİTLERİMİZ

Ünlü sözlerini, “İnanıyorum ki, 27’inci Dönem TBMM 3an hissiyat ve görev şuuruyla tarihi ve milli görevini tam ve eksiksiz yerine getirecektir. Bu düşüncelerle Gazi Meclisimizin 98'nci açılış yıldönümünü saygıyla kutluyor, aziz milletime esenlikler ve selamet dolu yıllar diliyorum. Bu vesileyle bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İlk meclisin tüm mebuslarını, kurucu kahramanları ve vatanımızın bekası için canlarını seve seve veren muhterem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor” ifadeleriyle sonlandırdı.

Bugün 15:33 TSİ - Siyaset

Muhabir Ahmet Hazer

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