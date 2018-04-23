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Sarıbay: Erdoğan CHP olmasa seçime giremiyordu

15 Milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesini sert sözlerle eleştiren AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’a CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, 3 Kasım 2002 yılı seçimlerini hatırlattı. Sarıbay, “Recep Tayyip Erdoğan da CHP olmasa seçime giremiyordu. Deniz Baykal sayesinde seçime girdi. Bunları unutmasınlar” dedi.

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Aralarında Fatma Kaplan Hürriyet’in de bulunduğu 15 CHP’li milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesini “Eyy Kılıçdaroğlu, insan Hürriyetini kiralar mı? Kiralık vekil vasfını üstlerinden atamayacaklar. Berdel usülüyle vekillerini kiraladırlar” sözleri ile eleştiren AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’a CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’dan cevap gecikmedi. Ceyhan’a 3 Kasım 2002 yılı seçimlerini hatırlatan Sarıbay, “Recep Tayyip Erdoğan da 2002 yılında biz olmasak seçime giremiyordu. Deniz Baykal sayesinde seçime girdi. Bunları unutmasınlar” dedi.

DENİZ BAYKAL SAYESİNDE SEÇİME GİRDİLER

Konu ile ilgili Ceyhan’ın sözlerine cevap veren CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “CHP’de demokrasinin işlemesi için yapılan bir adımdır. Bizler doğru yoldayız onların yaptığı yanlış siyaset. Biz onların kumpasını bozduk o yüzden bu tarz konuşmalar yapmıştır. Recep Tayyip Erdoğan da 2002 yılında biz olmasak seçime giremiyordu. 3 Kasım 2002 seçimlerinde AKP Genel Başkanı olmasına rağmen YSK’nın kararıyla milletvekili olamayan Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP’nin tam desteği ile milletvekilliği için önü açılmıştı. Recep Tayyip Erdoğan, 2003 yılında yasa değişikliği ile Siirt Milletvekili olarak meclisi girmişti. CHP olmasaydı seçime bile giremeyecekti. Deniz Baykal sayesinde seçime girdiler. Bunları unutmasınlar. O zamanlar çok iyiydik de şimdi mi kötü olduk? CHP olarak demokrasinin işlemesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Biz hiçbir zaman kötü söz söylemedik. Kötü söz kendilerine aittir” açıklamalarında bulundu.

Bugün 15:36 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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