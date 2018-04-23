Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:38 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:41 TSİ )

İzmit Belediye’den 20. galibiyet…

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor, Fenerbahçe Gelişim’i deplasmanda 75-72 mağlup etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor, Fenerbahçe Gelişim’i deplasmanda 75-72 mağlup etti. 28. maçında 20. galibiyetini alan Mavi Yeşillilerde Jazz Covington 24 sayı ve 13 ribaunt ile oynadı. Melek 17, Deniz Doğan ve Meriç 9’ar, Ebru ve Deniz 6’şar, Berrin de 4 sayı ile oynadı. Ev sahibi ekipte Melisa 17, Pelin de 15 sayı üretti. İlk 8’i çok önceden garantileyen İzmit Belediye, Bayraklı ile sahasında oynayacak, son hafta ise Urla deplasmanına çıkacak.

Bugün 15:38 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Gebze'de şampiyonluk coşkusu caddelere taştı! mask
Gebze'de şampiyonluk coşkusu caddelere taştı!
İsmetpaşa’da son maç... mask
İsmetpaşa’da son maç...
Formayı gençlere verin artık! mask
Formayı gençlere verin artık!
Karacabey Birlikspor-Kocaelispor mask
Karacabey Birlikspor-Kocaelispor
Sakin ol başkan! mask
Sakin ol başkan!
Şener Dal: Bayıldım, bayıldım! mask
Şener Dal: Bayıldım, bayıldım!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı mask
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı! mask
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı!
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm! mask
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm!
O yol trafiğe kapatılacak! mask
O yol trafiğe kapatılacak!
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat! mask
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat!
AKP'de Fikri Işık için kritik karar! mask
AKP'de Fikri Işık için kritik karar!

GALERİ

İzmit'te evde inek paniği! mask
İzmit'te evde inek paniği!
İzmit’in yeni yüzü 3facepub açıldı mask
İzmit’in yeni yüzü 3facepub açıldı
Yunus Pehlivan, kızını evlendirdi mask
Yunus Pehlivan, kızını evlendirdi
23 Nisan, kentimizde coşkuyla kutlandı mask
23 Nisan, kentimizde coşkuyla kutlandı
CHP ve İYİ Parti'den alternatif 23 Nisan töreni mask
CHP ve İYİ Parti'den alternatif 23 Nisan töreni
Milli Eğitim’den 23 Nisan töreni mask
Milli Eğitim’den 23 Nisan töreni
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL