Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor, Fenerbahçe Gelişim’i deplasmanda 75-72 mağlup etti. 28. maçında 20. galibiyetini alan Mavi Yeşillilerde Jazz Covington 24 sayı ve 13 ribaunt ile oynadı. Melek 17, Deniz Doğan ve Meriç 9’ar, Ebru ve Deniz 6’şar, Berrin de 4 sayı ile oynadı. Ev sahibi ekipte Melisa 17, Pelin de 15 sayı üretti. İlk 8’i çok önceden garantileyen İzmit Belediye, Bayraklı ile sahasında oynayacak, son hafta ise Urla deplasmanına çıkacak.
Bugün 15:38 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:41 TSİ )
İzmit Belediye’den 20. galibiyet…
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor, Fenerbahçe Gelişim’i deplasmanda 75-72 mağlup etti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:38 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz