İzmit Belediye’den 20. galibiyet…

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor, Fenerbahçe Gelişim’i deplasmanda 75-72 mağlup etti. 28. maçında 20. galibiyetini alan Mavi Yeşillilerde Jazz Covington 24 sayı ve 13 ribaunt ile oynadı. Melek 17, Deniz Doğan ve Meriç 9’ar, Ebru ve Deniz 6’şar, Berrin de 4 sayı ile oynadı. Ev sahibi ekipte Melisa 17, Pelin de 15 sayı üretti. İlk 8’i çok önceden garantileyen İzmit Belediye, Bayraklı ile sahasında oynayacak, son hafta ise Urla deplasmanına çıkacak.