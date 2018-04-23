Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin açılışının 98. yılı dolayısıyla özel gündemle toplanan Genel Kurul'daki tartışmalara ilişkin soruya, "rezalet" yanıtını verdi.
Bugün 16:00 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 16:04 TSİ )
Erdoğan, TBMM'deki tartışmalara için "Rezalet" dedi
TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan tartışmalar sonrası salondan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Genel Kurul'da yaşananlar rezalet" dedi.
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Bugün 16:00 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz