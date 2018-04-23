Aygün: CHP vekillerini pazarlıyor

AKP İzmit İlçe teşkilatı tarafından Yürüyüş Yolu üzerinde gerçekleştirilen etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan AKP Milletvekili Zeki Aygün, CHP’den 15 milletvekilinin İYİ Parti’ye geçmesini eleştirdi. Aygün, “Kiralık milletvekili pozisyonu çıktı. Kendini daha önce pazarlayan yapının şimdi de milletvekillerini pazarladığını görüyoruz. Bu Türk siyasetinde ilk defa oluyor. Geçmişte yaşanan Güneş Motel hadisesini bize hatırlatıyor. Artık ne siyasi ideoloji kaldı, ne parti ideolojisi, ne de parti disiplini kaldı. Hayırlısı olsun ne diyelim. Biz böyle bir şey yapsaydık inanın onlar sin kaflı kelimeler kullanırdı. Ama biz ağzımıza böyle şeyleri yakıştıramıyoruz” dedi.

BİZ O KELİMEYİ TELAFFUZ BİLE EDEMİYORUZ

İYİ Parti’ye geçen milletvekillerinden birisinin Fatma Kaplan Hürriyet olduğunun hatırlatılması üzerine yorumlarda bulunan Aygün, “Fatma Hürriyet Kaplan kardeşimiz geçtiğimiz günlerde bir kelime kullanmıştı biliyorsunuz. Biz o kelimeyi ağzımıza alıp teleffuz dahi edemiyoruz. Söylenecek bir söz yok. Onun kendi iradesidir. Bunu en güzel seçmen değerlendirir” dedi.

CHP YEDEK PARÇA SANAYİCİSİNE DÖNMÜŞ

Aygün’ün ardından söz alan AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, “Ben Fatma Hürriyet Kaplan’a “Namussuz” dediği Türk seçmeninden bir an önce özür dilemesini söylüyorum. Bu özürü dilemeli. CHP yedek parça sanayicisine dönmüş durumda. İşte yeri geldiğinde HDP’lilere emanet oy, şimdide İYİ Parti’ye de milletvekili bağışlıyor. Yarın kendi milletvekillerinden bir tanesi de niye ÖDP’ye, niye SDP’ye vermiyoruz diyor. O partilere de versinler. Bu siyaseten çok saçma bir şey. Bunlar abuduk, gubidik bir ittifak yapmışlar, hayırlı olsun” diye konuştu.