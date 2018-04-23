Erdoğan ile el sıkışmak için sıraya girdiler

24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimler siyasi partileri hızlandırdı. AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları tarafından Yürüyüş Yolu üzerinde seçim standı açıldı. Açılışa AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İzmit Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve çok sayıda partili katılım sağladı. Seçim süresi boyunca açık olacak olan stantta AKP’ye üye olmak isteyen vatandaşlar kayıtlarını stantlarda yaptırabilecek.

VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

Stant alanında dikkat çekenlerden bir tanesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maketinin yapılmasıydı. Yürüyüş yolunda Erdoğan’ın maketini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Fotoğraf çekilenler arasında AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ile İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’da vardı. Maket ile çekilen fotoğraflar renkli görüntülere sahne oldu.

BAŞARILI OLACAĞIZ

Seçim standını ziyaret eden AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Bugün bir kez daha seçime hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. AK Parti İzmit Gençlik Kolları’nın yaptığı ve ilkini açtığı bu standımızı bugün gezdik. Başta İzmit İlçe Başkanı Aykut Çağlayan olmak üzere herkese şükranlarımızı iletiyorum. Bugün AK Parti alanda çalışmalarına devam ediyor. Gençlerimiz, Kadın kollarımız ve ana kademe olmak üzere herkes sahaya indi. Yapılacak olan 24 Haziran’daki seçimlerin milletimize ne kadar önemli bir seçim olduğunu anlatacağız. Yapmış olduğumuz Cumhur İttifakı ile başarılı olacağımıza ve başarılı bir sonuç alacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.