Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:17 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:18 TSİ )

Erdoğan ile el sıkışmak için sıraya girdiler

AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçim öncesinde yürüyüş yolu üzerine seçim standını açtı

mask
mask
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimler siyasi partileri hızlandırdı. AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları tarafından Yürüyüş Yolu üzerinde seçim standı açıldı. Açılışa AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İzmit Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve çok sayıda partili katılım sağladı. Seçim süresi boyunca açık olacak olan stantta AKP’ye üye olmak isteyen vatandaşlar kayıtlarını stantlarda yaptırabilecek.

VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKİLDİLER

Stant alanında dikkat çekenlerden bir tanesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maketinin yapılmasıydı. Yürüyüş yolunda Erdoğan’ın maketini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Fotoğraf çekilenler arasında AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün ile İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz’da vardı. Maket ile çekilen fotoğraflar renkli görüntülere sahne oldu.

BAŞARILI OLACAĞIZ

Seçim standını ziyaret eden AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Bugün bir kez daha seçime hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. AK Parti İzmit Gençlik Kolları’nın yaptığı ve ilkini açtığı bu standımızı bugün gezdik. Başta İzmit İlçe Başkanı Aykut Çağlayan olmak üzere herkese şükranlarımızı iletiyorum. Bugün AK Parti alanda çalışmalarına devam ediyor. Gençlerimiz, Kadın kollarımız ve ana kademe olmak üzere herkes sahaya indi. Yapılacak olan 24 Haziran’daki seçimlerin milletimize ne kadar önemli bir seçim olduğunu anlatacağız. Yapmış olduğumuz Cumhur İttifakı ile başarılı olacağımıza ve başarılı bir sonuç alacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Bugün 16:17 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
"Tarihi sorumluluk aldı" mask
"Tarihi sorumluluk aldı"
Fatma Kaplan Hürriyet İYİ Parti'ye geçti mask
Fatma Kaplan Hürriyet İYİ Parti'ye geçti
İl başkanları ittifakı değerlendirdi mask
İl başkanları ittifakı değerlendirdi
Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara çağrı: Salı gününü bekleyin mask
Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara çağrı: Salı gününü bekleyin
CHP-İYİ Parti anlaştı mask
CHP-İYİ Parti anlaştı
İYİ Parti adına kürsüye Okutan çıktı: Tek parti yerini çoğulcu sisteme bırakacak mask
İYİ Parti adına kürsüye Okutan çıktı: Tek parti yerini çoğulcu sisteme bırakacak
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı mask
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı! mask
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı!
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm! mask
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm!
O yol trafiğe kapatılacak! mask
O yol trafiğe kapatılacak!
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat! mask
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat!
AKP'de Fikri Işık için kritik karar! mask
AKP'de Fikri Işık için kritik karar!

GALERİ

İzmit'te evde inek paniği! mask
İzmit'te evde inek paniği!
İzmit’in yeni yüzü 3facepub açıldı mask
İzmit’in yeni yüzü 3facepub açıldı
Yunus Pehlivan, kızını evlendirdi mask
Yunus Pehlivan, kızını evlendirdi
23 Nisan, kentimizde coşkuyla kutlandı mask
23 Nisan, kentimizde coşkuyla kutlandı
CHP ve İYİ Parti'den alternatif 23 Nisan töreni mask
CHP ve İYİ Parti'den alternatif 23 Nisan töreni
Milli Eğitim’den 23 Nisan töreni mask
Milli Eğitim’den 23 Nisan töreni
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL