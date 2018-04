"Ramazan ve Kurban Bayramına et konusunda hazırız"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Et fiyatlarının düzenlenmesinde herkesimin çıkarlarını dikkate aldıklarını belirtti. Fakıbaba şu açıklamada bulundu; "Şu anda 29 liraya kıyma, 31 liraya da kuşbaşı satışlarımız devam etmektedir. Benim için birinci derecede önemli olan yerli üretici arkadaşlarımın mağdur edilmemesidir. Et fiyatlarını baz alırken hep yerli üreticinin maliyetine ve kar oranlarına bakıyoruz eğer zarar edecek olurlarsa o zaman Türkiye zarar eder. Biz burada dar gelirli olan arkadaşlarımız da bu eti yesin ve yedirsin dedik, çok şükür bu konuda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Ancak bundan 15 gün önce piyasada bazı spekülatif amaçlı 'Ramazan geliyor, et yeterli kadar gelmeyecek' gibi bir hesap içerisinde olan arkadaşlarımızın piyasaya hayvan vermemesi nedeniyle ve ramazanı beklemesi nedeniyle fiyatlar 28 buçuk liraya kadar karkasta çıktı ama biz gerekli önlemleri aldık. Bütün arkadaşlarımızla oturduk bunun hesabını yaptık. Şu anda fiyat karkasta 26 buçuk liraya düşmüştür."

HAZIRLIKLARI YAPTIK

"Biz Ramazana da Kurban Bayramına da et konusunda hazırız." diyen Bakan Fakıbaba, "Ben bakan oldum 24'ünde ayrılacağım Kurban Bayramı bana ait değildir' demem. Onun da hazırlıklarını yaptık. Üretici arkadaşlarım şuna hazır olsun hiç çekinmesinler ve üretime devam etsinler. Türkiye bir üretim ülkesidir ve onların elde ettikleri üretimin maliyeti ve kar oranı üzerine konularak piyasayı regüle ediyoruz. Biz regüle edebileceğimiz oranda istediğimiz hayvanı ve eti getirebiliriz." ifadesini kullandı. Bakan Fakıbaba, et fiyatlarında üreticilerin, kasapların, esnafın, sanayici ve tüketicilerin kar oranlarını birlikte hesap ettiklerini aktardı. Fakıbaba, et fiyatlarıyla oynamak ve vatandaşı zor durumda bırakmak isteyen herkesin zarar edeceğini dile getirdi.