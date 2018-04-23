Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:24 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:26 TSİ )

"Ramazan ve Kurban Bayramına et konusunda hazırız"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Biz Ramazana da Kurban Bayramına da et konusunda hazırız. 'Ben bakan oldum 24'ünde ayrılacağım, Kurban Bayramı bana ait değildir' demem. Onun da hazırlıklarını yaptık" dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref  Fakıbaba, Et fiyatlarının düzenlenmesinde herkesimin çıkarlarını dikkate  aldıklarını belirtti. Fakıbaba şu açıklamada bulundu; "Şu anda 29 liraya kıyma, 31 liraya da kuşbaşı satışlarımız devam  etmektedir. Benim için birinci derecede önemli olan yerli üretici arkadaşlarımın  mağdur edilmemesidir. Et fiyatlarını baz alırken hep yerli üreticinin maliyetine  ve kar oranlarına bakıyoruz eğer zarar edecek olurlarsa o zaman Türkiye zarar  eder.  Biz burada dar gelirli olan arkadaşlarımız da bu eti yesin ve yedirsin  dedik, çok şükür bu konuda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Ancak bundan 15 gün  önce piyasada bazı spekülatif amaçlı 'Ramazan geliyor, et yeterli kadar  gelmeyecek' gibi bir hesap içerisinde olan arkadaşlarımızın piyasaya hayvan  vermemesi nedeniyle ve ramazanı beklemesi nedeniyle fiyatlar 28 buçuk liraya  kadar karkasta çıktı ama biz gerekli önlemleri aldık. Bütün arkadaşlarımızla  oturduk bunun hesabını yaptık. Şu anda fiyat karkasta 26 buçuk liraya düşmüştür."

HAZIRLIKLARI YAPTIK

"Biz Ramazana da Kurban Bayramına da et konusunda hazırız." diyen  Bakan Fakıbaba, "Ben bakan oldum 24'ünde ayrılacağım Kurban Bayramı bana ait  değildir' demem. Onun da hazırlıklarını yaptık. Üretici arkadaşlarım şuna hazır  olsun hiç çekinmesinler ve üretime devam etsinler. Türkiye bir üretim ülkesidir  ve onların elde ettikleri üretimin maliyeti ve kar oranı üzerine konularak  piyasayı regüle ediyoruz. Biz regüle edebileceğimiz oranda istediğimiz hayvanı ve eti getirebiliriz." ifadesini kullandı. Bakan Fakıbaba, et fiyatlarında üreticilerin, kasapların, esnafın,  sanayici ve tüketicilerin kar oranlarını birlikte hesap ettiklerini aktardı.  Fakıbaba, et fiyatlarıyla oynamak ve vatandaşı zor durumda bırakmak isteyen  herkesin zarar edeceğini dile getirdi.

Bugün 16:24 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı mask
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı
Bedelli askerlik ve erken emeklilik heyecanı mask
Bedelli askerlik ve erken emeklilik heyecanı
Engin Uçar, KOTO'dan istifa etti mask
Engin Uçar, KOTO'dan istifa etti
Hanem Oto Yıkama açıldı mask
Hanem Oto Yıkama açıldı
KOTO'da Akın Doğan yeniden başkan seçildi! mask
KOTO'da Akın Doğan yeniden başkan seçildi!
O uçak Türkiye’ye geliyor mask
O uçak Türkiye’ye geliyor
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı mask
Murat Usta Burma Kadayıf ve Künefe Salonu dualarla hizmete açıldı
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı! mask
İYİ Parti ve SP’ye seçim yasağı!
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm! mask
Hayat Kimya'yı yasa boğan ölüm!
O yol trafiğe kapatılacak! mask
O yol trafiğe kapatılacak!
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat! mask
‘Cep yakan’ 0888’li numaralara dikkat!
AKP'de Fikri Işık için kritik karar! mask
AKP'de Fikri Işık için kritik karar!

GALERİ

İzmit'te evde inek paniği! mask
İzmit'te evde inek paniği!
İzmit’in yeni yüzü 3facepub açıldı mask
İzmit’in yeni yüzü 3facepub açıldı
Yunus Pehlivan, kızını evlendirdi mask
Yunus Pehlivan, kızını evlendirdi
23 Nisan, kentimizde coşkuyla kutlandı mask
23 Nisan, kentimizde coşkuyla kutlandı
CHP ve İYİ Parti'den alternatif 23 Nisan töreni mask
CHP ve İYİ Parti'den alternatif 23 Nisan töreni
Milli Eğitim’den 23 Nisan töreni mask
Milli Eğitim’den 23 Nisan töreni
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL