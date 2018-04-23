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Bugün 16:25 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:27 TSİ )

Turkcell’den e-şirket hamlesi

Turkcell’in e-Şirket platformunu kullanan işletmeler dijital dünyanın hızını yakalıyor. Turkcell e-Şirket platformu Muhasebe, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, Akıllı Faks ve e-Posta ürünlerinin entegrasyonundan oluşuyor.

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Kurumların dijitalleşme süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan Turkcell, yenilikçi iş uygulaması e-Şirket platformuyla işletme sahiplerine zamandan ve maliyetlerden tasarruf ederek şirketlerini yönetme imkanı sunuyor. Turkcell e-Şirket platformu Muhasebe, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, Akıllı Faks ve e-Posta ürünlerinin entegrasyonundan oluşuyor.

DİNAMİK BİR YAPI

Dijital operatör Turkcell, kurumların da dijitalleşmesine katkı sağlamak amacıyla yeni hizmeti e-Şirket platformunu hayata geçirdi. Yenilikçi iş uygulaması ile uçtan uca dijitalleşme sağlayan “Turkcell e-Şirket” platformu, işletme maliyetlerini düşürüyor, zamandan tasarruf ettiriyor, şirketlerin çalışma hızını arttırarak onları daha dinamik bir yapıya kavuşturuyor.

7/24 SERVİS DESTEĞİ

Kullanıcı dostu ara yüzüyle, birbirine entegre çalışan 6 farklı çözümü bünyesinde barındıran Turkcell e-Şirket’te ürünler tek tek satın alınabildiği gibi tamamı da kullanılabiliyor. Şirketlerin tüm verilerini Turkcell Veri Merkezi’nde güvenle saklayarak 7/24 servis desteği veren Turkcell e-Şirket, avantajlı fiyatlarıyla versiyon yenileme ücreti talep etmeden uluslararası güvenlik standartları çerçevesinde en hızlı hizmeti sunuyor. IDC Türkiye Bulut Ödülleri’nde SaaS / Bulut Yazılım Hizmeti kategorisinde birincilik kazanan Turkcell e-Şirket, bulut üzerinde tek bir platformdan hizmet veriyor.

TURKCELL E-ŞİRKET HANGİ HİZMETLERİ SUNUYOR?

-Muhasebe ürünü ile hesap yönetimi, cari hareket yönetimi, alış-satış yönetimi, fatura-çek-senet yönetimi, stok yönetimi yapılabilir; mizan, bilanço ve gelir tablosu raporları alınabilir, fiş yönetimi modülü içerisine entegre e-Fatura ve e-Arşiv Fatura ürünleri kullanılabilir.

-e-Fatura ve e-Arşiv Fatura ile faturalar elektronik ortamdan gönderilir, alınır ve saklanır.

-e-Defter ile yevmiye defterinde ve büyük defterlerde bulunan tüm bilgiler elektronik ortamda yer alır ve zaman damgası ile imzalanabilir.

-Akıllı Faks ile faks cihazına bağımlı olmadan, her yerden faks alıp gönderilebilir.       

-e-Posta ile maillere erişim sağlanıp gönderim yapılabilir.

Turkcell e-Şirket platformuyla ile ilgili detaylı bilgiye www.turkcell.com.tr/e-sirket adresinden ulaşabilirsiniz.

Bugün 16:25 TSİ - Ekonomi

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