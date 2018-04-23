Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, kurum olarak sözleşmeli üretim modeliyle piyasayı belirli oranda regüle etmek istediklerini belirterek, "Büyük miktarlı gıdayla uğraşan marketler ya da ihracatçıların doğrudan çiftçiyle muhatap olması için bir rol model oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.
Bugün 16:27 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:29 TSİ )
Tarım Kredi, gıda fiyatları için devreye giriyor
Tarım Kredi, gıda fiyatları için devreye giriyor
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Bugün 16:27 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz