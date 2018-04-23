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Tarım Kredi, gıda fiyatları için devreye giriyor

Tarım Kredi, gıda fiyatları için devreye giriyor

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Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, kurum olarak sözleşmeli üretim modeliyle piyasayı belirli oranda regüle etmek istediklerini belirterek, "Büyük miktarlı gıdayla uğraşan marketler ya da ihracatçıların doğrudan çiftçiyle muhatap olması için bir rol model oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

Bugün 16:27 TSİ - Ekonomi

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