Hurda araçlar altına dönüşecek!

Türkiye’de çeşitli sebeplerde yediemin otoparklarına bırakılan milyonlarca araç çürümeye terk ediliyor. Bazı araçların otopark ücretlerinin kendi değerini aştığı ifade edilirken, çürümeye terk edilen bu araçlar satılarak değerine değer katacak. İHA'nın haberine göre, yapılması planlanan projeyle, haciz, borç veya başka bir sebeple otoparklara çekilen araçlar kısa sürede satılarak altın olarak devletin kasasına yatırılacak. Bu projeyle birlikte hem devletin kazanması, hem de araç sahibinin zarar etmemesi sağlanacak.