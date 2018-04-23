Türkiye’de çeşitli sebeplerde yediemin otoparklarına bırakılan milyonlarca araç çürümeye terk ediliyor. Bazı araçların otopark ücretlerinin kendi değerini aştığı ifade edilirken, çürümeye terk edilen bu araçlar satılarak değerine değer katacak. İHA'nın haberine göre, yapılması planlanan projeyle, haciz, borç veya başka bir sebeple otoparklara çekilen araçlar kısa sürede satılarak altın olarak devletin kasasına yatırılacak. Bu projeyle birlikte hem devletin kazanması, hem de araç sahibinin zarar etmemesi sağlanacak.
Bugün 16:29 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:31 TSİ )
Hurda araçlar altına dönüşecek!
Türkiye’nin dört bir yanındaki yediemin otoparklarında çürümeye terk edilen milyonlarca araç satılacak. Elde edilen paralar altına dönüştürülerek devlet bankalarına yatırılacak
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Bugün 16:29 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz