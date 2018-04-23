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İYİ Parti adına kürsüye Okutan çıktı: Tek parti yerini çoğulcu sisteme bırakacak

İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, “Biliyoruz ki partimiz ilk seçimlerde güçlü bir şekilde Meclise girecek, tek parti sistemi yerini zorunlu olarak çoğulcu parti sistemine bırakacaktır" dedi.

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TBMM Genel Kurulu, Meclisin açılışının 98. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İsmail Kahraman'ın başkanlığında özel gündemle toplandı. Özel oturumda konuşan İYİ Parti Isparta Milletvekili Okutan, Mecliste millet adına partilerin sözcülerinin siyasi eleştirilerde bulunabileceğini belirterek, hükümet tarafının daha anlayışlı davranması gerektiğini söyledi. Bütün partilerin dinlenildiğini kaydeden Okutan, “İYİ Parti’nin de dinlenilmesinin daha nazik bir davranış olacağını da düşünüyorum. Bunu burada, milletin huzurunda uygun görmediğimizi belirtmek isterim” şeklinde konuştu. Ulusal egemenlik, demokrasi ve ülkenin durumuyla ilgili değerlendirme yapmakta fayda olduğunu vurgulayan Okutan, “23 Nisan 2018’de devletimizin, milletimizin, demokrasimizin içinde bulunduğu durum ve şartlar nelerdir? Bu konudaki tespit, teklif ve düşüncelerimizi paylaşmak istiyorum. Bugün itibariyle ülkemize, demokrasimize ve ulusal egemenliğimize baktığımızda gördüğümüz tablo şudur; milletimizin varlığının teminatı olan ahlak çöktü çöküyor. İslam aleminin ve Türk dünyasının ümidi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası tehlikeye düşmüş durumdadır. Ülkemizin geleceği karanlıktır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’nin seçimlere katılacağını söyleyen Okutan, şunları kaydetti:

“Biliyoruz ki partimiz ilk seçimlerde güçlü bir şekilde Meclise girecek, tek parti sistemi yerini zorunlu olarak çoğulcu parti sistemine bırakacaktır. Ulu Önder Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan etmesi kuşkusuz çocuk sevgisinden öte anlamlar ifade etmektedir. 23 Nisan sadece bir bayram veya şenlik değil, öncelikle çocuklarımıza kazandırmamız gereken egemenlik bilincidir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı egemenlik bilinciyle donatmalıyız. Bu bayramın çocuk bayramı olmasının yanında aynı zamanda ulusal egemenlik bayramı olmasının altında yatan düşünce budur. Atatürk diyor ki, 'Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.' Milletimiz ve onun bağrından çıkan temsilcilerin oluşturduğu Gazi Meclisimiz, bundan sonra da egemenliğimize yönelecek saldırılar karşısında tek bilek ve tek yürek olarak sonuna kadar savunacaktır."

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