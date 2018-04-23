SP Derince’de İlhan ile yola devam

SP Derince İlçe Teşkilatı’nın kongresi önceki gün Yelken Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mevcut başkan İbrahim İlhan’ın tek aday olarak girdiği kongreye SP Genel İdare Kurulu Üyesi Mustafa Kaya, SP Kocaeli Teşkilatlanmadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Zafer Mutlu, SP il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve yönetim kurulları, CHP İlçe Başkanı Nihat Değer, MHP İlçe Başkanı Zeki Omurca, İYİ Parti yönetimi, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ile parti teşkilat ve yönetimi katıldı.

“İÇİMİZE SİNMİYOR”

İlçe kongresinde konuşan İlçe Başkanı İbrahim İlhan, “Ne yazık ki son günlerde Derince çok kötü bir imajla anılıyor ve konuşuluyor. Dünyada saygın bir kuruluş olarak bilinen İnsanı Geliştirme Vakfı tarafından yapılan bir çalışmanın sonunda Derince en kötü belediye seçilmiştir. Nüfusu en büyük 161 ilçe arasında yapılan çalışmada Derince belediyesi son sırayı alarak 161’inci olmuştur. Biz Saadet Partisi olarak böyle bir unvanı ve sonucu içimize sindiremiyoruz” dedi.

“DERİNCE SAADET’E KAVUŞACAK”

Başkan İlhan, “Değerlendirmelerinin ne kadar objektif olduğu konusunda bir bilgimiz yok ancak aynı partiye mensup İzmit Belediyesi 3’üncülük derecesi almıştır. Biz bu değerlendirmeleri hiç dikkate almadan, Derince’de yaşayan insanlar olarak Derince Belediyesi’nin çok kötü yönetildiğini her vesile ile söylüyoruz. Derince’yi ve ülkemizi hak ettiği yere getirmek için, herkesin bir birine kardeşçe baktığı bir ortamı sağlamak için bütün gücümüzle çalışarak Derince’yi ve ülkemizi Saadet’e kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Zafer UYGUN

Harun SARIDOĞAN

Necat BAKAL

Tuncer SANCAR

Serkan ZATSAN

Habil BALBAL

Erkan KARAMUS

İsmail AVCI

Atakan MALKOÇ

Mehmet ALTUN

Abdullah METE

Fatih BİLGİÇ

Yusuf TALAN

Selçuk Şahin

İL KONGRE DELEGELERİ

İbrahim İLHAN

Zafer UYGUN

Harun SARIDOĞAN

Necat BAKAL

Habil BALBAL

Erkan KATIRAĞ

Ahmet DEMİR

Erkal KARAMUS

Ahmet DEMİR

İsmail AVCI

Abdullah METE

Selçuk ŞAHİN

Mehmet ALTUN

Süleyman KÜÇÜKKESKİN

Necip KATIRAĞ

Atakan MALKOÇ

Hazım ESİRCİ

Yusuf TALAN

Celal YETKİNER

Suay YILDIRIM

Mustafa SÖĞÜT

Mahmut DEMİR

Fatih BİLGİÇ