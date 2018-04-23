SP Derince’de İlhan ile yola devam

SP Derince İlçe Teşkilatı’nın kongresi önceki gün Yelken Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mevcut başkan İbrahim İlhan’ın tek aday olarak girdiği kongreye SP Genel İdare Kurulu Üyesi Mustafa Kaya, SP Kocaeli Teşkilatlanmadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Zafer Mutlu, SP il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve yönetim kurulları, CHP İlçe Başkanı Nihat Değer, MHP İlçe Başkanı Zeki Omurca, İYİ Parti yönetimi, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ile parti teşkilat ve yönetimi katıldı.
“İÇİMİZE SİNMİYOR”
İlçe kongresinde konuşan İlçe Başkanı İbrahim İlhan, “Ne yazık ki son günlerde Derince çok kötü bir imajla anılıyor ve konuşuluyor. Dünyada saygın bir kuruluş olarak bilinen İnsanı Geliştirme Vakfı tarafından yapılan bir çalışmanın sonunda Derince en kötü belediye seçilmiştir. Nüfusu en büyük 161 ilçe arasında yapılan çalışmada Derince belediyesi son sırayı alarak 161’inci olmuştur. Biz Saadet Partisi olarak böyle bir unvanı ve sonucu içimize sindiremiyoruz” dedi.
“DERİNCE SAADET’E KAVUŞACAK”
Başkan İlhan, “Değerlendirmelerinin ne kadar objektif olduğu konusunda bir bilgimiz yok ancak aynı partiye mensup İzmit Belediyesi 3’üncülük derecesi almıştır. Biz bu değerlendirmeleri hiç dikkate almadan, Derince’de yaşayan insanlar olarak Derince Belediyesi’nin çok kötü yönetildiğini her vesile ile söylüyoruz. Derince’yi ve ülkemizi hak ettiği yere getirmek için, herkesin bir birine kardeşçe baktığı bir ortamı sağlamak için bütün gücümüzle çalışarak Derince’yi ve ülkemizi Saadet’e kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Zafer UYGUN
Harun SARIDOĞAN
Necat BAKAL
Tuncer SANCAR
Serkan ZATSAN
Habil BALBAL
Erkan KARAMUS
İsmail AVCI
Atakan MALKOÇ
Mehmet ALTUN
Abdullah METE
Fatih BİLGİÇ
Yusuf TALAN
Selçuk Şahin
İL KONGRE DELEGELERİ
İbrahim İLHAN
Zafer UYGUN
Harun SARIDOĞAN
Necat BAKAL
Habil BALBAL
Erkan KATIRAĞ
Ahmet DEMİR
Erkal KARAMUS
Ahmet DEMİR
İsmail AVCI
Abdullah METE
Selçuk ŞAHİN
Mehmet ALTUN
Süleyman KÜÇÜKKESKİN
Necip KATIRAĞ
Atakan MALKOÇ
Hazım ESİRCİ
Yusuf TALAN
Celal YETKİNER
Suay YILDIRIM
Mustafa SÖĞÜT
Mahmut DEMİR
Fatih BİLGİÇ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz