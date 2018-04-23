SP Körfez İlçe Teşkilatı’nın tek adaylı 7. olağan kongresi geçtiğimiz hafta Tütünçiftlik Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Mevcut İlçe Başkanı Ömer Faruk Coşkun’un tekrar başkan seçildiği kongrede SP Körfez’e 36 kişi katıldı. Partiye yeni katılanların rozetlerini SP Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan taktı.

“İLKELER ÜZERİNDEN SİYASET”

Rozet takdimi sırasında konuşan Doğan, “Partimize son zamanlarda üye olanların sayısı bir hayli artış gösterdi. Görünen o ki devam da edecek. Teşkilatımız her geçen gün güçleniyor. Bütün ülke Saadet Partisi’ne dikkat kesilmiş vaziyette. İlgiyle takip ediliyor. Çünkü biz ilkeler platformu ortaya koyduk. Kucaklaşma diyoruz, yolsuzluk israf ortadan kalksın diyoruz, adalet tesisi diyoruz. Kimlikler üzerinden değil, ilkeler üzerinden siyaset yapıyoruz” dedi.

SP KÖRFEZ’E GEÇEN İSİMLER

Resul SERT (İş Adamı)

Sedat KURTOĞLU (Yüksek Elektrik ve Yazılım Mühendisi)

Muhammed KARABAY (Elektrik –Elektronik Mühendisi

Abdullah TAHTALI (Bilgisayar Mühendisi)

Harun Canpolat (Uçak Mühendisi)

Burak DEMİROK (Mühendis)

Murat AKTAŞ (Sosyal Güvenlik Uzmanı)

Şaban KIRGIN (Emekli Astsubay)

Fatih SEVİMLİ (İş Adamı)

Oğuzhan ÜNAL (Avukat)

Rıfat ÇOBAN (Sosyal Güvenlik Uzmanı)

Mehmet Filiz (Mali Müşavir)

Abdurrahman ŞAHİNKAYA (Yönetici)

Cem KAPLAN (Esnaf)

Abdülnasır ÇİFTÇİ (Yönetici)

Yücel MIZRAK (Esnaf)

Erkan TANTAŞ (Sendikacı)

Güven YUMUK (Yönetici)

Yakup ÖZER (Teknisyen)

Cenk ARIKAN (Yönetici)

Faruk GÖKSOY (Operatör)

Uğur GENÇ

Mehmet ÇULFA

Seyhan TERLEMEZ

Sıdıka YALÇIN

Hakan ÇİÇEK

Mehmet KABADAYIOĞLU

Zehra KOÇMAN

Sibel KILIÇASLAN

Safiye ÇİĞLİ

Furkan ÖZALAN

Ali YILDIZ

Muhammed Cabir KOYUNCU

Ayşe GÜLCAN

Özcan ALTINKAYA

Nizali GÜNALTAY

Serhat KARAYAMAÇ